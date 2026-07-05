Cà Mau lập đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu giải quyết hồ sơ hành chính

Ngày 5.7, tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết Giám đốc sở này vừa ký quyết định thành lập đoàn kiểm tra công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ được kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc, tuân thủ nội quy, quy chế, thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm trong quá trình giải quyết công việc cho người dân.

Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau thành lập đoàn kiểm tra công vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn ẢNH: G.B

Một trong những nội dung đáng chú ý của đợt kiểm tra này là trách nhiệm người đứng đầu trong giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện né tránh trách nhiệm, đùn đẩy công việc, chậm xử lý hồ sơ hoặc gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân.

Ngoài việc kiểm tra việc chấp hành giờ giấc làm việc, tuân thủ nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, đoàn còn kiểm tra thái độ, tác phong và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi giao tiếp, giải quyết công việc đối với người dân...

Đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Minh Nhứt, Giám đốc Sở Nội vụ, làm Trưởng đoàn. Ba Phó giám đốc Sở Nội vụ gồm ông Nguyễn Minh Thất, ông Trần Bửu Nhân và bà Trần Yến Hòa giữ vai trò Phó trưởng đoàn.

Thành viên đoàn có đại diện Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công, Báo và Phát thanh, Truyền hình Cà Mau cùng một số cơ quan, đơn vị liên quan.