Từ 1.7, Cà Mau thí điểm đánh giá công chức bằng KPI

Từ ngày 1.7, tỉnh Cà Mau chính thức đưa phần mềm đánh giá công chức bằng KPI vào thí điểm tại 6 cơ quan, đơn vị của địa phương. Hệ thống được kỳ vọng tạo bước chuyển trong đánh giá công chức khi mọi nhiệm vụ đều được lượng hóa bằng kết quả, tiến độ và sản phẩm đầu ra, thay cho phương thức chủ yếu dựa trên nhận xét định tính như trước.

Theo kế hoạch, các đơn vị được lựa chọn thí điểm gồm Văn phòng UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ cùng các phường An Xuyên, Bạc Liêu và Tân Thành.

Thời gian thí điểm từ ngày 1.7 - 1.10.2026 theo Nghị định số 335/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Phường Tân Thành là 1 trong 6 đơn vị thí điểm đánh giá công chức bằng KPI ẢNH: G.B

Tại UBND phường Tân Thành, ngay trong ngày đầu triển khai, cán bộ, công chức đã đăng nhập phần mềm để cập nhật và theo dõi các nhiệm vụ được giao. Thay vì chờ đến cuối năm để tổng hợp, từng đầu việc từ xử lý hồ sơ, tham mưu văn bản đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ đều được ghi nhận trực tiếp trên hệ thống.

Bà Cao Thị Nhiệm, Phó trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Tân Thành, cho biết trước đây việc đánh giá cán bộ, công chức chủ yếu thực hiện vào cuối năm, dựa trên các tiêu chí định tính nên chưa phản ánh đầy đủ kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân. Với phần mềm KPI, toàn bộ quá trình thực hiện công việc được theo dõi thường xuyên thông qua các tiêu chí cụ thể về tiến độ, thời gian hoàn thành và sản phẩm đầu ra. Nhờ đó, việc đánh giá có thể thực hiện theo tháng, quý và năm.

"Phần mềm giúp việc đánh giá khách quan hơn vì gắn trực tiếp với kết quả công việc. Đây cũng là động lực để mỗi cán bộ, công chức chủ động nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ và nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ", bà Nhiệm nói.

Để chuẩn bị cho việc vận hành, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị cung cấp giải pháp hoàn thiện kết nối phần mềm quản lý văn bản của tỉnh. Đồng thời, 9 lớp tập huấn với hơn 600 lượt công chức tham gia đã được tổ chức trước thời điểm triển khai.

Điểm khác biệt của phần mềm KPI là lượng hóa kết quả thực hiện nhiệm vụ bằng sản phẩm cụ thể. Mỗi công việc được đánh giá theo các tiêu chí về số lượng, chất lượng và tiến độ, đồng thời hệ thống cho phép theo dõi kết quả theo thời gian thực để lãnh đạo kịp thời giám sát, phát hiện hồ sơ chậm xử lý và chỉ đạo tháo gỡ.

Sau giai đoạn thí điểm sẽ đánh giá hiệu quả của phần mềm, báo cáo UBND tỉnh để hoàn thiện giải pháp và xây dựng lộ trình triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Theo kế hoạch, kết quả của cơ quan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trần xếp loại của từng cá nhân.

Việc đưa phần mềm đánh giá công chức bằng KPI vào thực tiễn không chỉ đơn thuần là chuyển đổi số một công cụ quản lý, mà là giải pháp cốt lõi để xây dựng một 'chính phủ số hiệu năng', nơi hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu.