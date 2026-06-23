TP.HCM thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà gắn với mô hình "Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư" trên địa bàn TP.HCM.

Theo nội dung văn bản chỉ đạo, chủ trương được xem xét trên cơ sở đề nghị của Sở Y tế TP.HCM tại Tờ trình số 7350 ngày 3.6.2026. Mô hình hướng đến đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, đồng thời tăng cường quản lý, theo dõi sức khỏe liên tục tại cộng đồng.

UBND TP.HCM giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội TP.HCM và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, lựa chọn địa bàn phù hợp và hướng dẫn triển khai thực hiện. Sở Y tế có trách nhiệm tổ chức sơ kết sau 6 tháng, tổng kết sau 12 tháng để đánh giá hiệu quả mô hình, báo cáo UBND TP.HCM và tham mưu các đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm nhân rộng trong thời gian tới.

TP.HCM đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn, đồng thời tăng cường quản lý, theo dõi sức khỏe liên tục tại cộng đồng ẢNH: SỸ ĐÔNG

Bảo hiểm xã hội TP.HCM được giao phối hợp với Sở Y tế xây dựng quy trình giám định, hồ sơ, chứng từ phục vụ thanh toán và quyết toán các chi phí thuộc phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế. Đồng thời báo cáo, đề xuất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

Sở Tài chính có nhiệm vụ tham mưu bố trí nguồn kinh phí phục vụ triển khai thí điểm, bao gồm các khoản chi ngoài phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế, chi phí vãng gia, hậu cần, vật tư, trang thiết bị cần thiết và các chi phí khác để bảo đảm mô hình hoạt động hiệu quả.

UBND các phường, xã, đặc khu tham gia thí điểm sẽ lập danh sách, xác nhận đối tượng, đẩy mạnh truyền thông cộng đồng và huy động các lực lượng tại địa phương như tổ dân phố, khu phố, Hội Người cao tuổi, đoàn thể và cộng tác viên tham gia hỗ trợ triển khai.

Theo UBND TP.HCM, việc thí điểm mô hình nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, đặc biệt là các nhóm cần được chăm sóc sức khỏe thường xuyên tại cộng đồng. Đồng thời tạo cơ sở thực tiễn để hoàn thiện cơ chế triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại nhà trong thời gian tới.