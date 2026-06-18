TP.HCM: 7.649 người dân phường An toàn khu chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế

Ngày 18.6, Bảo hiểm xã hội TP.HCM cho biết đã có tờ trình gửi UBND TP.HCM đề xuất tiếp tục chỉ đạo công tác lập danh sách, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân thường trú tại các xã, phường An toàn khu trên địa bàn.

Theo luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm y tế và Nghị định 188 năm 2025 của Chính phủ, người dân thường trú tại các xã, phường An toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp hoặc chống Mỹ, có thông tin được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cơ sở dữ liệu cư trú, thuộc nhóm được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

TP.HCM có 19 xã, phường An toàn khu với hơn 1,132 triệu người, trong đó hơn 520.000 người đã có thẻ theo nhóm khác, chủ yếu tham gia bảo hiểm y tế bắt buộc.

Sau gần 6 tháng triển khai, tính đến ngày 17.6.2026, có 18/19 phường An toàn khu cơ bản hoàn thành việc lập danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.

Tuy nhiên, tại phường Phú Thọ Hòa vẫn còn 7.649 người thuộc diện được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế nhưng chưa được lập danh sách đề nghị cấp thẻ. Đến nay, địa phương mới cấp được 25.618 thẻ/33.267 người thuộc diện thụ hưởng chính sách, đạt hơn 77%.

TP.HCM triển khai nhiều giải pháp đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế cho người dân ẢNH: DUY TÍNH

Theo Bảo hiểm xã hội TP.HCM, việc chậm hoàn tất danh sách đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi khám chữa bệnh của người dân, phát sinh nhiều phản ánh, kiến nghị liên quan đến việc chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Trong khi đó, cơ quan bảo hiểm xã hội đã hoàn tất rà soát dữ liệu và chuyển kết quả cho địa phương đúng thời hạn.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã kiến nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND phường Phú Thọ Hòa khẩn trương rà soát, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện tham gia bảo hiểm y tế theo diện An toàn khu. Đồng thời phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và công an địa phương để sớm hoàn tất việc cấp thẻ theo quy định.

Bảo hiểm xã hội TP.HCM khuyến nghị người dân thường trú tại các xã, phường An toàn khu chủ động kiểm tra thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID, kiểm tra thông tin thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID hoặc liên hệ UBND phường, xã nơi cư trú và cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để được hướng dẫn, rà soát và điều chỉnh quyền lợi bảo hiểm y tế theo quy định.