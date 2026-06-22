Bất chấp lệnh đình chỉ, một phòng khám ở TP.HCM bị xử phạt 149 triệu đồng

Ngày 22.6, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phòng khám đa khoa quốc tế Ánh Dương thuộc Công ty cổ phần Bệnh viện Ánh Dương (ở hẻm 324 Lý Thường Kiệt, phường Diên Hồng) với tổng số tiền 149 triệu đồng.

Theo Sở Y tế, cơ sở này đã cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh trong thời gian bị đình chỉ hoạt động; sử dụng người hành nghề không có giấy phép; đồng thời để người hành nghề khám chữa bệnh nhưng không đăng ký theo quy định.

Ngoài xử phạt tiền, Phòng khám đa khoa quốc tế Ánh Dương bị đình chỉ hoạt động 18 tháng và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh trong 3 tháng.

Đáng chú ý, trước đó, tháng 4.2026, cơ sở này cũng từng bị Sở Y tế xử phạt 46 triệu đồng do không bảo đảm một số điều kiện hoạt động sau khi được cấp phép, không niêm yết giá dịch vụ khám chữa bệnh, ghi chép sổ khám chữa bệnh không đầy đủ và để người hành nghề chưa đăng ký hành nghề. Khi đó, phòng khám cũng bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động trong 3 tháng.

Phòng khám đa khoa quốc tế Ánh Dương bị phạt 149 triệu đồng, đình chỉ 18 tháng ẢNH: THANG DUY

Trong đợt xử phạt lần này, Công ty TNHH MTV dịch vụ Thương mại xuất nhập khẩu An Tường (116 Trường Chinh, phường Bảy Hiền) bị xử phạt 140 triệu đồng do sử dụng người hành nghề không có giấy phép và cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt phạm vi chuyên môn được phép. Cơ sở bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám chữa bệnh 3 tháng; người chịu trách nhiệm chuyên môn bị tước chứng chỉ hành nghề trong 2 tháng.

Sở Y tế cũng xử phạt Hộ kinh doanh Hồ Vĩnh Lai (phường Long Nguyên) tổng cộng 73 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh không đúng phạm vi chuyên môn, sử dụng người hành nghề không có giấy phép và không bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định. Chủ hộ kinh doanh bị xử phạt thêm 7,5 triệu đồng do người chịu trách nhiệm chuyên môn không có mặt tại cơ sở trong thời gian đăng ký hoạt động mà không thực hiện ủy quyền theo quy định, tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 2 tháng. Hai nhân viên của phòng khám bị xử phạt 35 triệu đồng vì khám chữa bệnh khi chưa được cấp giấy phép hành nghề.

Ngoài ra, địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH khớp khỏe An Nhiên - An Dương Vương (tầng 7, tòa nhà số 353 - 357 An Dương Vương, phường Chợ Quán) bị xử phạt 90 triệu đồng do cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động. Cơ sở này bị đình chỉ hoạt động trong 18 tháng.