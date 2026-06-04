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Thời sự

TP.HCM: Hàng loạt nhà thuốc bị phạt vì dược sĩ phụ trách vắng mặt

Duy Tính
Duy Tính
04/06/2026 16:00 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM xử phạt 12 nhà thuốc, trong đó 8 cơ sở vi phạm do hoạt động khi dược sĩ phụ trách vắng mặt, cùng nhiều sai phạm về kinh doanh dược.

Ngày 4.6, Sở Y tế TP.HCM thông tin về kết quả xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dược - mỹ phẩm. Theo đó, đợt này có 12 nhà thuốc bị xử phạt với tổng số tiền là 183,5 triệu đồng.

Đáng chú ý, trong 12 nhà thuốc bị xử phạt có đến 8 cơ sở vi phạm quy định về người chịu trách nhiệm chuyên môn. Cụ thể, dược sĩ phụ trách chuyên môn vắng mặt trong thời gian nhà thuốc hoạt động nhưng không thực hiện việc ủy quyền theo đúng quy định. Với hành vi này, mỗi cơ sở bị phạt 4 triệu đồng.

Hàng loạt nhà thuốc bị phạt vì dược sĩ phụ trách vắng mặt - Ảnh 1.

Nhiều dược sĩ phụ trách chuyên môn nhà thuốc vắng mặt trong thời gian nhà thuốc hoạt động

ẢNH: D.T

Ngoài vi phạm trên, Sở Y tế còn ghi nhận một số sai phạm khác như không thực hiện biện pháp cách ly hoặc biệt trữ đối với thuốc hết hạn, thuốc không đạt chất lượng, thuốc bị thu hồi hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Có nhà thuốc bị xử phạt vì mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế không đúng phạm vi kinh doanh được ghi trong giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Đáng chú ý, một trường hợp chưa hoàn thành chương trình đào tạo, cập nhật kiến thức chuyên môn về dược theo quy định trong thời hạn 3 năm. Với vi phạm này, cơ quan chức năng buộc nộp lại chứng chỉ hành nghề dược.

Bên cạnh đó, còn có nhà thuốc vi phạm quy định về lưu trữ, bán lẻ thuốc ngoài phạm vi kinh doanh được cấp phép; kinh doanh thuốc thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, thuốc viện trợ hoặc các loại thuốc không được phép bán theo quy định.

Ngoài ra, Sở Y tế cũng phát hiện trường hợp bán thuốc kê đơn khi người mua không xuất trình đơn thuốc của bác sĩ.

Theo Sở Y tế TP.HCM, các đợt kiểm tra nhằm tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh dược, bảo đảm chất lượng thuốc và an toàn cho người sử dụng.

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