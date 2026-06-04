Nhu cầu vật liệu xây dựng tăng cao, Đà Nẵng siết quản lý các mỏ khoáng sản

Ngày 4.6, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết Chủ tịch UBND thành phố là ông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành công văn về tăng cường quản lý hoạt động khoáng sản, bảo đảm nguồn cung, bình ổn giá vật liệu xây dựng gắn với phòng, chống vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.

Khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn phức tạp

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, cùng với việc triển khai đồng loạt các công trình trọng điểm, dự án đầu tư công và phát triển hạ tầng đô thị, nhu cầu sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng, nhất là đá, cát xây dựng và đất san lấp tăng cao.

Tuy nhiên, nguồn cung vật liệu xây dựng hợp pháp tại một số thời điểm chưa đáp ứng kịp nhu cầu thực tế; công tác cấp phép, tổ chức khai thác và điều tiết nguồn cung còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Hiện trường vụ khai thác cát trái phép dọc sông Thu Bồn đoạn qua xã Nông Sơn xảy ra mới đây ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bên cạnh đó, tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng vẫn diễn biến phức tạp với nhiều hành vi như khai thác trái phép, khai thác vượt công suất, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc, mua bán, hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ nhằm che giấu nguồn gốc khoáng sản vi phạm.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, bảo đảm nguồn cung khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì rà soát toàn diện những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định pháp luật về khoáng sản; đánh giá trữ lượng, công suất và khả năng cung ứng của các mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn để tham mưu phương án điều tiết, phân bổ nguồn cung phù hợp, ưu tiên phục vụ các công trình trọng điểm và dự án đầu tư công.

Ngoài ra, khẩn trương tham mưu giải quyết các khó khăn trong thủ tục cấp phép, gia hạn, điều chỉnh công suất khai thác; tăng cường quản lý, theo dõi chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và tiêu thụ khoáng sản; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi khai thác vượt công suất, vượt ranh giới mỏ, sử dụng khoáng sản sai mục đích hoặc hợp thức hóa nguồn gốc khoáng sản trái phép.

Sở Xây dựng được giao phối hợp rà soát nhu cầu sử dụng khoáng sản tại các công trình, dự án; theo dõi, cập nhật và công bố giá vật liệu xây dựng sát với diễn biến thị trường; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, nhất là tại các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Sở Công thương theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý và kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc.

Ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm

Đối với các Ban Quản lý dự án, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu quản lý chặt chẽ việc sử dụng vật liệu xây dựng tại từng công trình; kiểm soát xuyên suốt quá trình khai thác, cung ứng, vận chuyển và sử dụng vật liệu xây dựng; bảo đảm vật liệu sử dụng đúng chủng loại, khối lượng và nguồn gốc theo thiết kế, dự toán được phê duyệt.

Công an thành phố được giao chủ trì triển khai đồng bộ các biện pháp nắm tình hình; rà soát các tuyến, địa bàn, tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản có nguy cơ cao vi phạm pháp luật; xây dựng kế hoạch đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi khai thác trái phép, gian lận trong kê khai sản lượng, mua bán hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp nhằm che giấu nguồn gốc khoáng sản vi phạm và trốn thuế.

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và Tòa án nhân dân thành phố phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án liên quan đến khoáng sản, vật liệu xây dựng; lựa chọn các vụ án điển hình đưa ra xét xử nhằm nâng cao tính răn đe, phòng ngừa chung.

UBND các phường, xã, đặc khu được yêu cầu tăng cường quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển, tập kết và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn; tổ chức tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở…