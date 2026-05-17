Vì sao cửa hàng vật liệu xây dựng '3 không' ở Vĩnh Long vẫn tồn tại?

Hiển Hạo
17/05/2026 16:31 GMT+7

Mặc dù thừa nhận những sai phạm tại cửa hàng vật liệu xây dựng Trúc Ngô đúng như Báo Thanh Niên phản ánh nhưng chính quyền xã Tiên Thủy (Vĩnh Long) vẫn để cơ sở này hoạt động.

Phát hiện nhiều sai phạm

Ngày 29.3.2025, Thanh Niên có bài "Bến Tre: Người dân bức xúc vì cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng 3 không". Bài viết phản ánh về những bãi cát, đá, gạch của cửa hàng vật liệu Trúc Ngô, do ông N.V.T làm chủ, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy và đường bộ. Những chuyến xe vận chuyển cát làm rạn nứt mặt đường quê và tiếng máy móc gầm rú bên dòng sông Hàm Luông khiến người dân ấp Tiên Đông Vàm, xã Tiên Thủy, tỉnh Bến Tre (nay là Vĩnh Long) vô cùng bức xúc.

Nhìn từ trên cao, bãi tập kết vật liệu của cửa hàng vật liệu xây dựng Trúc Ngô vẫn nằm trên phần đất lấn chiếm hành lang an toàn sông Hàm Luông

ẢNH: B.B

Trước những bằng chứng và bức xúc của người dân, mới đây, Phòng Kinh tế xã Tiên Thủy đã phối hợp Trưởng ấp Tiên Đông tiến hành kiểm tra thực tế. Kết quả, Phòng Kinh tế xã Tiên Thủy thừa nhận các nội dung Báo Thanh Niên phản ánh là hoàn toàn có cơ sở.

Cụ thể, theo ông Trần Trọng Nhân, Trưởng phòng Kinh tế xã Tiên Thủy, thứ nhất, về đất đai, cửa hàng vật liệu xây dựng Trúc Ngô đã và đang "xẻ thịt" khoảng 1.500 m2 đất bãi bồi ven sông Hàm Luông để làm nơi tập kết vật liệu. Đây là khu đất thuộc hành lang bảo vệ sông, chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, về hoạt động bến thủy nội địa, cửa hàng vật liệu xây dựng Trúc Ngô đã tự ý thiết lập một "cửa ngõ" đường thủy để tiếp nhận vật tư từ các sà lan lớn mà không có bất kỳ giấy phép nào từ cơ quan có thẩm quyền. Để phục vụ cho mục đích cá nhân, chủ cửa hàng còn tự ý xây dựng bờ kè bê tông cốt thép ven sông với chiều dài 60 m.

Bãi tập kết gạch, tôn của cửa hàng vật liệu xây dựng Trúc Ngô nằm hoàn toàn trên hành lang lộ giới quốc lộ 57C, trong khi phần đất liền ngay phía sau cũng không phải của chủ doanh nghiệp này

ẢNH: B.B

Thứ ba, về môi trường và an toàn giao thông, cửa hàng này không có cam kết bảo vệ môi trường, không có biện pháp giảm thiểu bụi bẩn, tiếng ồn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hàng đống gạch, đá tràn ra lề quốc lộ 57C che khuất tầm nhìn, biến tuyến đường huyết mạch nối Tiên Thủy - Tân Phú - Phú Túc - quốc lộ 60 thành "bẫy" tử thần cho người tham gia giao thông. Đáng nói hơn, phần đất để tập kết gạch nằm hoàn toàn trên hành lang lộ giới và diện tích đất liền ngay phía sau bãi gạch không thuộc sở hữu của ông chủ cửa hàng vật liệu xây dựng Trúc Ngô.

Bao giờ xử lý dứt điểm cửa hàng vật liệu xây dựng "3 không"?

Trưởng phòng Kinh tế xã Tiên Thủy cho biết đã yêu cầu ông N.V.T di dời vật liệu từ khu vực bến thủy "lụi" vào đất nhà ông, chấm dứt hành vi vi phạm và hoàn thiện các thủ tục pháp lý.

Tuy nhiên, những chuyển biến trên thực tế lại diễn ra vô cùng chậm chạp. Việc chủ cửa hàng "đang chuyển" vật tư từ bãi bồi vào đất nhà, hay việc di dời gạch vào cách mép đường nhựa 3 m chỉ là những giải pháp phần ngọn. Cái gốc của vấn đề là quyền sử dụng đất và giấy phép hoạt động bến thủy vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Trong khi sai phạm về việc chiếm dụng đất bãi bồi sông Hàm Luông đã rõ thì cơ quan chức năng xã Tiên Thủy lại đang hướng dẫn chủ cửa hàng thực hiện thủ tục thuê đất sông để tiếp tục hoạt động. Lý do cho sự chậm trễ trong nhiều năm mà không thuê được đất bờ sông là "UBND xã Tiên Thủy đang chờ UBND tỉnh Vĩnh Long cho ý kiến".

Sự tồn tại kéo dài của cửa hàng vật liệu xây dựng "3 không" (bến thủy không phép, không cửa hàng, bãi cát đá không có quyền sử dụng đất) đặt ra yêu cầu phải làm rõ trách nhiệm quản lý tại địa phương. Dư luận cũng băn khoăn khi những sai phạm đã được xác định nhưng đến nay việc xử lý vẫn chủ yếu dừng ở yêu cầu khắc phục, hoàn thiện thủ tục, trong khi nhiều vấn đề cốt lõi liên quan đến đất đai và hoạt động bến thủy vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Bến Tre: Người dân bức xúc vì cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng '3 không'

Bến thủy không phép, không cửa hàng, bãi cát đá không có quyền sử dụng đất là nơi kinh doanh của một cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng khiến nhiều người bức xúc.

