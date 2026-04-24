Ô nhiễm tiếng ồn: Xử lý hình sự mới đủ sức răn đe

Như Thanh Niên đã thông tin, Bộ Công an đang lấy ý kiến đối với dự thảo hồ sơ chính sách bộ luật Hình sự (sửa đổi), trong đó đề xuất bổ sung nhiều tội danh mới, hành vi mới mà luật hiện hành chưa quy định.

Theo Bộ Công an, quá trình triển khai thi hành bộ luật Hình sự năm 2015 đạt được nhiều kết quả. Song, thực tiễn cho thấy vẫn còn bất cập và thách thức nhất định. Một số vấn đề tiêu cực tiếp tục diễn ra, đã và đang gây nên phản ứng gay gắt của một bộ phận không nhỏ người dân, trong đó bao gồm các hành vi như gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt quy chuẩn; đốt chất thải, nhất là đối với các chất thải nguy hại; sử dụng kích điện, sóng cao tần, hóa chất độc hại trong đánh bắt thủy, hải sản... Các nhóm hành vi này cần phải có chế tài nghiêm khắc hơn để xử lý, thay vì chỉ xử lý hành chính như hiện nay, Bộ Công an nhận định.

Bộ Công an đề xuất bổ sung các hành vi bị xử lý hình sự như gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt quy chuẩn ẢNH: MINH HỌA TỪ CÔNG CỤ AI

Để khắc phục bất cập, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung một số hành vi nguy hiểm cho xã hội trong bộ luật Hình sự, gồm: đốt chất thải, nhất là đối với các chất thải nguy hại; gây ra trái phép tiếng ồn, độ rung và mùi vượt tiêu quy chuẩn; tận diệt đối với động vật (sử dụng các loại vật liệu, hóa chất, công cụ có tính chất tận diệt)…

Ủng hộ tăng hình thức xử lý, chế tài

Nhiều bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên đã "ủng hộ ngay lập tức" đối với những đề xuất cụ thể nói trên của Bộ Công an. BĐ Tài Nguyễn nêu: "Tôi ủng hộ chủ trương này một trăm phần trăm. Có nhiều hành vi không thể răn đe bằng những biên bản xử phạt hành chính vì mức độ phức tạp trong đời sống hiện nay". BĐ Kham Vo bày tỏ: "Ủng hộ hoàn toàn đề xuất của Bộ Công an. Lực lượng chức năng cần để mắt đến các xe ô tô xài còi hơi gây tiếng ồn điếc tai, giật mình".

Không chỉ đồng thuận với các đề xuất cụ thể của Bộ Công an, BĐ Nguyễn Hồng Vương còn đề nghị cơ quan chức năng mở thêm nhiều kênh, cổng tiếp nhận thông tin để người dân phản ánh: "Tôi đồng tình cao. Ngoài ra cần phát triển rộng rãi, tuyên truyền công khai quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin để người dân vừa biết để tránh vi phạm vừa phản ánh, trình báo".

Tán thành, BĐ Linh Nguyên đề nghị cơ quan công an cần ưu tiên xử lý ngay "câu chuyện hát karaoke ầm ĩ trong khu dân cư". BĐ này nêu: "Nhiều người đã biết có nghị định phạt tiếng ồn nhưng vẫn coi thường, đem loa ra sân "khủng bố âm thanh" hàng xóm. Đề nghị công an, lực lượng cơ sở theo sát những người này, phạt nặng vào, phạt đúng người đúng tội, không nhắc nhở, cảnh cáo nữa...".

BĐ Le Lam nhận xét: "Phạt nặng đã phạt chán chê rồi nhưng chưa đủ sức răn đe. Nếu không cương quyết ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ phải tiếc nuối vì để lại cho đời sau những vấn đề nhức nhối về chất thải, ô nhiễm bụi, ô nhiễm tiếng ồn, tận diệt thủy, hải sản…".

Cần nêu cao trách nhiệm kiểm tra, quản lý

Mặt khác, BĐ Huan nêu ý kiến: "Tôi đã nhiều lần phản ánh tiếng ồn từ loa kẹo kéo, loa karaoke, loa công suất cực đại từ quán bar, nhà hàng suốt nhiều năm nay, từ chính quyền địa phương đến cảnh sát khu vực. Nhưng kết quả không khả quan, tái diễn liên tục. Tôi cho rằng đây không chỉ là vấn đề về việc xử lý mà còn về công tác kiểm tra tình hình khu dân cư. Những tụ điểm cố định mở nhạc thâu đêm, lộ thiên… dù phản ánh nhiều năm vẫn tái diễn thì rõ ràng quản lý có vấn đề".

BĐ Minh Hung Le đánh giá nếu các đề xuất nêu trên được thông qua thì cơ quan chức năng có thêm biện pháp kỹ thuật để "tăng cường quản lý ngay từ nguồn". BĐ này lý giải: "Ví dụ loa thùng công suất lớn cần được bổ sung vào nhóm hàng kinh doanh có điều kiện, cùng nhóm với các mặt hàng dễ gây ô nhiễm. Các cơ sở kinh doanh có xài loa thùng phải đăng ký gắn chip quản lý tiếng ồn, nếu độ ồn phát ra vượt công suất quy định sẽ bị chip phát cảnh báo, ghi lại. Như vậy, lúc mời công an xuống hiện trường cũng có căn cứ mà xử phạt".

BĐ Minh Nghĩa đề nghị: "Mấu chốt của câu chuyện này vẫn là nêu cao trách nhiệm kiểm tra, quản lý ngay từ cơ sở. Lộ trình pháp luật đặt ra trước mắt có tính chất răn đe cao, nhưng để xử lý triệt để thì không thoát được câu chuyện về trách nhiệm quản lý địa bàn".