Đà Nẵng: Thẩm định hồ sơ tác động môi trường mỏ khoáng sản không quá 21 ngày

Ngày 5.8, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp chuyên đề nhằm tháo gỡ vướng mắc, rút ngắn tối đa thời gian xử lý thủ tục nâng công suất khai thác khoáng sản, bảo đảm nguồn cung vật liệu cho các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Sở NN-MT cho biết toàn địa bàn thành phố Đà Nẵng hiện có 41 giấy phép khai thác khoáng sản đá, cát, đất san lấp còn hiệu lực.

Quang cảnh cuộc họp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Tính đến ngày 31.12.2025, tổng trữ lượng còn lại tại các mỏ đạt khoảng 16,9 triệu m³ đá xây dựng, 0,66 triệu m³ cát, sỏi và 4,07 triệu m³ đất san lấp.

Theo Sở NN-MT, dù nguồn tài nguyên đã được cấp phép còn tương đối lớn nhưng công suất khai thác tại một số mỏ chưa tương xứng với trữ lượng và nhu cầu thực tế. Việc rà soát, điều chỉnh, nâng công suất theo quy định của luật Địa chất và khoáng sản được xem là cơ sở thuận lợi để kịp thời bổ sung nguồn cung vật liệu phục vụ các dự án trên địa bàn.

Tại cuộc họp, đại diện Công ty CP Xây dựng Toàn Tiến, chủ mỏ cát Trà Đông tại xã Trà Liên, cho biết đến ngày 31.7 đơn vị mới khai thác hơn 12.800 m³ trên tổng trữ lượng gần 139.000 m³. Doanh nghiệp đề nghị thành phố cho phép thăm dò bổ sung để nâng trữ lượng song song với nâng công suất đối với các mỏ đủ điều kiện.

Nhiều doanh nghiệp cũng phản ánh tình trạng một số mỏ khoáng sản trên địa bàn ưu tiên xuất bán vật liệu ra các địa phương lân cận, dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn cung cục bộ cho các công trình, dự án của thành phố Đà Nẵng.

Rút ngắn thủ tục, mỏ khoáng sản đủ điều kiện phải tăng tốc khai thác

Kết luận cuộc họp, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh chủ trương của thành phố là tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp nâng công suất khai thác các mỏ khoáng sản, song phải bảo đảm thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các quy định của pháp luật.

Phó chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các mỏ đã trúng đấu giá khẩn trương hoàn thiện thủ tục, sớm đưa vào hoạt động. Đối với các mỏ đang khai thác, doanh nghiệp cần chủ động đăng ký nâng công suất. Các mỏ đã hết hạn giấy phép phải được cơ quan chức năng nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện thủ tục phù hợp theo quy định để tiếp tục khai thác.

Ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp ẢNH: MẠNH CƯỜNG

"Thành phố mong muốn hoạt động khai khoáng, nhất là khai thác vật liệu xây dựng thông thường, phải có sự bứt phá trong năm nay. Tất cả các mỏ đủ điều kiện cần được đưa vào hoạt động, các mỏ đang khai thác phải tăng công suất nhằm đáp ứng nhu cầu vật liệu rất lớn trên địa bàn", ông Hưng nhấn mạnh.

Ông Hưng đề nghị ngay sau cuộc họp, các doanh nghiệp khẩn trương đăng ký nâng công suất khai thác; chủ động rà soát, đánh giá đầy đủ năng lực về máy móc, thiết bị, nhân lực và các điều kiện liên quan. Hồ sơ phải được lập bảo đảm chất lượng, đúng quy định, hạn chế tình trạng phải bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần, kéo dài thời gian giải quyết.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu Sở NN-MT bố trí bộ phận thường trực để tiếp nhận, hướng dẫn doanh nghiệp ngay sau cuộc họp; đồng thời phối hợp các sở, ngành liên quan xây dựng quy trình xử lý hồ sơ liên thông từ đầu đến cuối.

"Quy trình phải được rà soát theo hướng rút ngắn tối đa thời gian thực hiện nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch và rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị", ông Hưng yêu cầu.

Ông Hưng cũng yêu cầu các cơ quan chức năng không để xảy ra tình trạng tiếp nhận hồ sơ rồi kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng mới yêu cầu doanh nghiệp bổ sung. Những nội dung cần chỉnh sửa, hoàn thiện phải được thông báo sớm, rõ ràng để doanh nghiệp chủ động thực hiện.

Mục tiêu là rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ. Trong đó, thời gian thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường không quá 21 ngày theo thời gian thực tế, không tính theo ngày làm việc; thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư không quá 14 ngày làm việc.

Riêng đối với nhóm mỏ phục vụ các dự án đầu tư công, thành phố áp dụng cơ chế không phải lập thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc đánh giá tác động môi trường bổ sung; phấn đấu hoàn tất thủ tục cấp phép trong 2 tuần làm việc để đưa một số mỏ vào hoạt động trước ngày 15.8.

Mỏ cát của Công ty TNHH Thương mại Pha Lê Quảng Nam đóng tại xã Thượng Đức (thành phố Đà Nẵng) đang hoạt động ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định thành phố đang cần nguồn nguyên vật liệu lớn để phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Người dân và các dự án đều có nhu cầu cao, trong khi doanh nghiệp cần duy trì sản xuất, tạo doanh thu và việc làm.

Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải cùng chung tinh thần trách nhiệm, phối hợp quyết liệt, thực hiện thủ tục công khai, minh bạch, rút ngắn tối đa thời gian xử lý nhưng không buông lỏng yêu cầu quản lý nhà nước.

"Thành phố đã và đang tạo điều kiện thuận lợi nhất, công khai, minh bạch các thủ tục. Đổi lại, các doanh nghiệp phải chủ động đăng ký, hoàn thiện hồ sơ, chấp hành nghiêm quy định và cùng thành phố bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội", ông Hưng nhấn mạnh.