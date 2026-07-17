Xử lý nghiêm việc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ thuế đất

Cục Thuế vừa có công văn gửi cơ quan thuế các tỉnh, thành phố yêu cầu xử lý phiền hà, sách nhiễu trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai theo Quy chế một cửa liên thông. Theo đó, trong thời gian qua, công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai đã được các cơ quan thuế triển khai tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần khẩn trương khắc phục.

Cục Thuế yêu cầu xử lý nghiêm nếu có hành vi vi phạm như kéo dài thời gian xử lý hồ sơ về đất đai ẢNH: NHẬT THỊNH

Cụ thể, công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ chưa được thực hiện thường xuyên, chưa kịp thời phát hiện và chấn chỉnh các sai sót; việc chấp hành thời hạn giải quyết hồ sơ tại một số đơn vị chưa đạt yêu cầu, có hiện tượng kéo dài; liên thông điện tử với cơ quan đăng ký đất đai chưa được đẩy mạnh, một số đơn vị chưa triển khai đầy đủ quy trình theo Quy chế phối hợp; tồn tại hành vi gây phiền hà, sách nhiễu của cán bộ trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ; bố trí nhân lực chưa phù hợp với yêu cầu.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, Cục Thuế yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế chỉ đạo tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; việc chấp hành thời hạn giải quyết hồ sơ và thực hiện liên thông điện tử theo quy định. Đồng thời, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là kéo dài thời gian xử lý hồ sơ hoặc để quá hạn, yêu cầu tài liệu không quy định trong danh mục thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương đã công bố; không thực hiện liên thông điện tử theo quy định; thiếu tinh thần phục vụ, thái độ không lịch sự. Đối với công chức có hành vi vi phạm phải xem xét, xử lý nghiêm theo quy định và công khai kết quả xử lý trong phạm vi phù hợp để giáo dục, răn đe và phòng ngừa vi phạm.

Cục Thuế cũng yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu. Trường hợp để xảy ra tình trạng chậm giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực hoặc buông lỏng công tác quản lý thì phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu theo quy định. Các đơn vị thuế cũng phải rà soát, đánh giá việc bố trí nguồn nhân lực thực hiện công tác tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên thông điện tử về đất đai bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát tiến độ giải quyết hồ sơ. Song song, Trưởng Thuế tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm công điện này; chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trường hợp phát hiện vi phạm hoặc có phản ánh của tổ chức, cá nhân về hành vi gây phiền hà, sách nhiễu, chậm giải quyết hồ sơ phải khẩn trương kiểm tra, xác minh, xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền; báo cáo kết quả về Cục Thuế, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và đề xuất biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn...