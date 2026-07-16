Nhà ở xã hội, nhà cho thuê đưa vào loại dự án cấp bách

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, do số liệu các loại hình nhà cho thuê hiện nay chưa đầy đủ, thành phố vẫn đang tiếp tục triển khai điều tra xã hội học nhằm đánh giá thực trạng và nhu cầu nhà ở cho thuê của các nhóm đối tượng trên địa bàn. Kết quả điều tra sẽ là cơ sở để xác định nhu cầu thực tế, làm căn cứ xây dựng và đăng ký chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cũng theo Sở Xây dựng, việc xác định nhu cầu và chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê cần có cơ sở dữ liệu đầy đủ, phản ánh chính xác nhu cầu của các nhóm đối tượng và xu hướng phát triển dân số, lao động trên địa bàn. Trong khi đó, công tác điều tra, thu thập và tổng hợp thông tin đang được triển khai nên chưa đủ cơ sở để xác định chỉ tiêu bảo đảm tính chính xác và khả thi.

Hành lang pháp lý về phát triển nhà ở cho thuê cũng chưa đầy đủ. Các quy định hiện hành chủ yếu vẫn là loại hình nhà ở xã hội cho thuê và nhà ở thương mại cho thuê, chưa có cơ chế, chính sách đủ mạnh để khuyến khích phát triển quỹ nhà ở cho thuê quy mô lớn.

TP.HCM kiến nghị nhiều giải pháp để đẩy mạnh đầu tư nhà cho thuê ẢNH: ĐÌNH SƠN

Do vậy, để TP.HCM hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội và hình thành quỹ nhà ở cho thuê đáp ứng nhu cầu của người lao động, công nhân, cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang, kiến nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu, tham mưu Chính phủ sớm ban hành, hoàn thiện các cơ chế, chính sách phù hợp. Trong đó ưu tiên nghiên cứu các chính sách về tài chính, tín dụng và ưu đãi đầu tư nhằm thu hút các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở cho thuê.

Thống nhất đưa dự án nhà ở xã hội, dự án nhà ở cho thuê vào loại dự án cấp bách. Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư mà chỉ thực hiện thủ tục giao chủ đầu tư (công nhận chủ đầu tư). Sau đó thực hiện các thủ tục quy hoạch 1/500, giao đất, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi/cấp phép xây dựng.

Sử dụng ngân sách thành phố để hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu bên ngoài và bên trong dự án nhà ở cho thuê theo quy hoạch. Quyết định các chỉ tiêu dân số, quy hoạch, kiến trúc vượt trội làm cơ sở cho việc lựa chọn chủ đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, các thủ tục đầu tư khác có liên quan đối với dự án nhà ở cho thuê.

Sở Xây dựng cũng kiến nghị cho chủ đầu tư các dự án nhà ở cho thuê được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê trong suốt thời gian thuê.

Như ban hành gói tín dụng ưu đãi riêng cho phát triển nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho thuê phù hợp đặc thù các dự án nhà ở có thời gian thu hồi vốn dài với mức lãi suất ổn định khoảng 3 - 4%/năm hoặc lãi suất vay cao hơn lãi suất huy động từ 1,5 - 2% năm. Thời gian vay trung hạn và dài hạn từ 15 - 20 năm, thời gian ân hạn 3 năm.

Hỗ trợ lãi suất đối với các dự án theo hướng hỗ trợ khoảng 70% - 80% lãi suất vay thương mại trong giai đoạn đầu tư và khai thác dự án, đặc biệt trong 10 năm đầu kể từ thời điểm đưa dự án vào vận hành.

Nhà ở cho thuê được TP.HCM xác định là phân khúc trọng tâm trong thời gian tới ẢNH: ĐÌNH SƠN

Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh bất động sản (không có hoạt động trong khu công nghiệp, không phải công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp) được thuê đất trong khu công nghiệp để đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân.

Trường hợp chủ đầu tư dành từ 50% quỹ nhà trong dự án nhà ở thương mại trở lên để cho thuê thì chủ đầu tư được hưởng tu đãi, hỗ trợ như đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội theo quy định.

Về quy hoạch Sở Xây dựng kiến nghị, trường hợp đồ án quy hoạch chung đã xác định khu vực dự án phù hợp xây dựng nhà ở, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch được căn cứ vào quy hoạch chung để xác định các chỉ tiêu dân số, quy hoạch, kiến trúc, đảm bảo chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, kết nối hạ tầng của khu vực, làm cơ sở cho việc lựa chọn chủ đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án đầu tư và các thủ tục khác có liên quan.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm thực hiện việc cập nhật các nội dung trên vào quy hoạch phân khu để công bố và quản lý theo quy định.

Về chính sách đất đai, trường hợp khu đất dự án có 1 phần hoặc toàn bộ diện tích đất do nhà nước quản lý hoặc đất được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc khu đất được xác định vị trí phù hợp để xây dựng nhà ở, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định phù hợp với quy hoạch đô thị và nông thôn để xây dựng nhà ở, UBND TP.HCM được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư dự án nhà ở theo pháp luật về nhà ở, không phải xem xét thuộc các điều kiện đấu giá quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo pháp luật về đất đai và đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo pháp luật đấu thầu.

Chủ đầu tư được lựa chọn thực hiện thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng tại cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị quyết số 201/2025 của Quốc hội.