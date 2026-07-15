TP.HCM đề xuất chuyển nhà tái định cư bỏ hoang thành nhà ở xã hội

Theo đó, thành phố sẽ rà soát một số dự án hoặc quỹ nhà được đầu tư phục vụ tái định cư nhưng hết nhu cầu sử dụng, không còn phù hợp hoặc bố trí chưa hiệu quả để nghiên cứu chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng cho biết đối với quỹ nhà tái định cư, tính đến đầu tháng 6, Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng đang quản lý 10.449 căn hộ tái định cư thuộc tài sản công. Trong đó có 8.182 căn chưa được bố trí sử dụng, bao gồm 3.790 căn thuộc diện đấu giá.

Phần lớn quỹ nhà tái định cư trên địa bàn TP.HCM trước khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã được phân bổ cho các dự án đầu tư công và đưa vào phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tuy nhiên, nhiều căn hộ đến nay vẫn chưa phát sinh nhu cầu sử dụng hoặc không được khai thác hiệu quả.

Do đó, việc nghiên cứu chuyển đổi một phần quỹ nhà này được xem là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả tài sản công, đồng thời bổ sung thêm nguồn cung nhà ở xã hội trong bối cảnh nhu cầu ngày càng gia tăng.

Nhà tái định cư Thủ Thiêm bị bỏ hoang nhiều năm được kỳ vọng hồi sinh khi được chuyển làm nhà ở xã hội ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo Sở Xây dựng, thành phố được Chính phủ giao hoàn thành 199.400 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Trong đó, giai đoạn 2026 - 2030 phải hoàn thành 181.257 căn, còn giai đoạn 2028 - 2030 là 38.200 căn/năm.

Tuy nhiên, việc triển khai các dự án nhà ở xã hội mất nhiều thời gian do quá trình chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện thủ tục pháp lý thường kéo dài 2 - 3 năm. Các dự án phải trải qua nhiều bước như chấp thuận chủ trương đầu tư, lập hoặc điều chỉnh quy hoạch, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định thiết kế, phòng cháy chữa cháy, đánh giá tác động môi trường, đấu nối hạ tầng kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và tổ chức thi công.

Theo cơ quan này, phần lớn dự án hoàn thành trong giai đoạn đầu chủ yếu là những dự án đã được chuẩn bị từ trước. Trong khi đó, các dự án mới được tháo gỡ pháp lý từ năm 2026 sẽ tập trung hoàn thành ở các năm sau. Vì vậy, việc đạt chỉ tiêu nhà ở xã hội trong những năm đầu là rất khó, dù thành phố đang tập trung chỉ đạo và tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Về tiến độ triển khai, từ đầu năm đến nay, TP.HCM đã hoàn thành đưa vào sử dụng 1 dự án với quy mô 580 căn, khởi công xây dựng 9 dự án.

Hiện trên địa bàn thành phố có 19 dự án đang thi công, 59 dự án đang thực hiện thủ tục đầu tư. Thành phố cũng xác định danh mục 102 dự án với quy mô khoảng 121.100 căn để hoàn tất thủ tục và khởi công trong năm 2027, tạo nguồn hoàn thành cho giai đoạn 2028 - 2030.