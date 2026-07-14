Sau thời gian tăng nóng, giá căn hộ trên thị trường sơ cấp đã giảm

Cả TP.HCM và Hà Nội đều giảm

Theo Công ty Avison Young, giá bán cao cùng áp lực lãi vay khiến tỷ lệ hấp thụ căn hộ cả trên thị trường sơ cấp và thứ cấp tiếp tục suy giảm. Trong khi đó, dấu hiệu giảm giá trên thị trường thứ cấp xuất hiện cục bộ ở vài sản phẩm và phân khúc. Dòng tiền hiện đang ưu tiên các sản phẩm phục vụ nhu cầu ở thực và có khả năng cho thuê ổn định.

Trong quý 2, thị trường TP.HCM sau sáp nhập ghi nhận gần 12.000 căn hộ sơ cấp mở bán mới. Trong khi giá sơ cấp trong trung tâm duy trì ngưỡng cao từ 3.500 - 5.900 USD/m2 thì giá bán thứ cấp giảm 5 - 8% xuống 4.450 USD/m2.

Sau thời gian dài tăng giá, đến nay căn hộ trên thị trường thứ cấp đã quay đầu giảm ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tại Hà Nội, hơn 4.000 căn mở bán trong quý phần lớn vẫn thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang. Giá sơ cấp ở khu vực phía tây và đông dao động khoảng 3.250 - 4.400 USD/m2, trong khi giá trong nội đô đạt trung bình từ 5.400 - 9.500 USD/m2, tăng nhẹ 2% so với quý trước.

Mặt bằng giá neo ở mức cao vượt quá khả năng chi trả của nhiều nhóm khách hàng khiến lực cầu suy giảm đáng kể, kèm theo làn sóng giảm giá thứ cấp cục bộ lên tới 12%.

Báo cáo từ DKRA Consulting cũng cho thấy, giá căn hộ thứ cấp tại TP.HCM trong quý 2 giảm bình quân 3 - 6% so với quý trước. Trong đó, khu đông và khu bắc giảm khoảng 2 - 6%, khu tây và nam giảm 4 - 6%, còn khu vực trung tâm giảm 3 - 5%.

Dữ liệu từ lịch sử giá của chuyên trang Batdongsan cũng ghi nhận, giá rao bán căn hộ trên thị trường thứ cấp tại nhiều dự án tại TP.HCM đã điều chỉnh giảm từ 3 - 7% so với đầu năm.

Điều chỉnh cần thiết

Theo đánh giá của Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam, hiện tượng giảm giá trên thị trường căn hộ thứ cấp xuất hiện từ đầu năm nay nhưng chủ yếu tập trung ở nhóm nhà đầu tư mua lúc thị trường tăng nóng và sử dụng tỷ lệ vay ngân hàng cao.

Bởi đến nay nhiều khoản vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất đang bước vào giai đoạn phải trả cả gốc lẫn lãi hoặc hết thời gian hỗ trợ. Trong khi tốc độ tăng giá chững lại và chi phí vốn gia tăng, khiến không ít nhà đầu tư buộc phải giảm kỳ vọng lợi nhuận, thậm chí chấp nhận bán dưới giá mua để thoát hàng.

Ngoài ra, một bộ phận nhà đầu tư mua theo tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) trước đây mua nhà kỳ vọng thị trường sẽ tăng nên lướt sóng ngắn hạn, nay cũng phải bán ra khi thị trường giao dịch chậm lại.

Một điểm nữa khiến căn hộ trên thị trường thứ cấp phải giảm giá bởi nguồn cung trên thị trường sơ cấp thời gian qua tăng mạnh đã cạnh với nhiều chính sách ưu đãi.

Đây là sự điều chỉnh cần thiết trong bối cảnh giá căn hộ tăng nóng thời gian qua ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam nhận định: Những biến động như mặt bằng lãi suất tăng, thanh khoản chậm lại hay tâm lý thận trọng kéo dài nên được xem là "liều thuốc" cần thiết để điều chỉnh thị trường tái cân bằng và hướng tới chu kỳ phát triển bền vững hơn.

Ở góc độ vĩ mô, vốn FDI giải ngân cao cộng với hoạt động M&A tăng tiếp tục phản ánh niềm tin của nhà đầu tư đối với thị trường.

Cùng với đó, các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm đang được đẩy mạnh triển khai sẽ hình thành mạng lưới liên kết vùng và các cực tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh này, năng lực cạnh tranh của dự án sẽ không còn được quyết định bởi quy mô nguồn cung, mà bởi khả năng đáp ứng nhu cầu thực của người sử dụng cuối và giá trị khai thác dòng tiền bền vững.

"Thanh khoản chậm, tâm lý thận trọng kéo dài và hoạt động đầu cơ ngắn hạn gần như biến mất cho thấy thị trường đang trải qua những điều chỉnh cần thiết nhằm tái cân bằng cung - cầu. Đồng thời, nỗ lực gia tăng nguồn cung nhà ở có giá phù hợp sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở của người dân", ông David Jackson phân tích.



