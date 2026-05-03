Giá căn hộ tại trung tâm TP.HCM lên đến bình quân 102 triệu đồng/m2

Theo đó, trong báo cáo thị trường căn hộ TP.HCM quý 1/2026: Điểm sáng giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô biến động do Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng, Tập đoàn One Mount cho biết khu vực trung tâm TP.HCM duy trì ổn định ở mức 102 triệu đồng/m2, trong khi Bình Dương thiết lập mặt bằng giá mới đạt 56 triệu đồng/m2, tăng 7% so với quý trước và 37% so với cùng kỳ.

Sự gia tăng mặt bằng giá ở khu vực Bình Dương phần lớn được thúc đẩy bởi việc sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM cũ, cùng với sự cải thiện đáng kể khả năng kết nối hạ tầng với khu vực trung tâm sau sáp nhập như đường Vành đai 3, metro và sân bay Long Thành... góp phần nâng cao kỳ vọng của các nhà đầu tư tại khu vực Bình Dương.

Trong đó, một số dự án bắt đầu thiết lập mặt bằng giá mới tại thị trường Bình Dương như Green Skyline của chủ đầu tư TBS Group ở phân khúc cao cấp giá bán lên đến bình quân khoảng 70 triệu đồng/m2 hay The Ten (Midori Park) của chủ đầu tư Becamex Tokyu ở cùng phân khúc cao cấp cũng có giá bán tương đương.

Trong khi giá bán căn hộ ở thị trường sơ cấp khu vực trung tâm TP.HCM không có nhiều biến động thì ở khu vực Bình Dương giá vẫn tăng

Về tiêu thụ, trong quý 1/2026 cả thị trường đạt 4.800 căn, ghi nhận mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với quý 4/2025, lượng giao dịch đã sụt giảm 63%. Tốc độ hấp thụ của các dự án mới có xu hướng chậm lại ở cả trung tâm TP.HCM và Bình Dương, giảm 6% so với quý trước. Nguyên nhân đến từ việc lãi suất ở mức cao, ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu bất động sản.

Trong bối cảnh lãi suất tăng cao, các chủ đầu tư vẫn đang trong trạng thái chờ đợi thời điểm thích hợp để mở bán các dự án mới. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất neo cao kéo dài gây khó khăn cho việc tiếp cận nguồn vốn, khiến các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn trong việc triển khai các dự án tương lai. Do đó, nguồn cung mở mới năm 2026 ước tính đạt khoảng 28.000 - 29.000 căn, giảm 2.000 căn so với dự báo trước đó.

"Nguồn cung và lượng tiêu thụ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý của các dự án và các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt từ chủ đầu tư. Trong khi lõi trung tâm giữ mức giá tương đương với cuối năm 2025, khu vực Bình Dương thiết lập mặt bằng giá mới dựa trên kỳ vọng vào cú hích hạ tầng sau sáp nhập của các nhà đầu tư. Tâm lý người mua và nhà đầu tư ở trong trạng thái cẩn trọng, chờ đợi quan sát thêm do ảnh hưởng bởi lãi suất neo cao và những biến động từ kinh tế vĩ mô", báo cáo nêu rõ.