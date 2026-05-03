Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Giá căn hộ tại trung tâm TP.HCM lên đến bình quân 102 triệu đồng/m2

Đình Sơn
Đình Sơn
03/05/2026 18:35 GMT+7

Theo Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng, Tập đoàn One Mount, giá căn hộ ở thị trường sơ cấp tại khu vực trung tâm TP.HCM trung bình đạt mức 102 triệu đồng/m2, tương đương mức giá thời điểm cuối năm 2025.

Theo đó, trong báo cáo thị trường căn hộ TP.HCM quý 1/2026: Điểm sáng giữa bối cảnh kinh tế vĩ mô biến động do Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng, Tập đoàn One Mount cho biết khu vực trung tâm TP.HCM duy trì ổn định ở mức 102 triệu đồng/m2, trong khi Bình Dương thiết lập mặt bằng giá mới đạt 56 triệu đồng/m2, tăng 7% so với quý trước và 37% so với cùng kỳ.

Sự gia tăng mặt bằng giá ở khu vực Bình Dương phần lớn được thúc đẩy bởi việc sáp nhập Bình Dương vào TP.HCM cũ, cùng với sự cải thiện đáng kể khả năng kết nối hạ tầng với khu vực trung tâm sau sáp nhập như đường Vành đai 3, metro và sân bay Long Thành... góp phần nâng cao kỳ vọng của các nhà đầu tư tại khu vực Bình Dương.

Trong đó, một số dự án bắt đầu thiết lập mặt bằng giá mới tại thị trường Bình Dương như Green Skyline của chủ đầu tư TBS Group ở phân khúc cao cấp giá bán lên đến bình quân khoảng 70 triệu đồng/m2 hay The Ten (Midori Park) của chủ đầu tư Becamex Tokyu ở cùng phân khúc cao cấp cũng có giá bán tương đương.

Giá căn hộ tại trung tâm TP.HCM lên đến bình quân 102 triệu đồng/m2- Ảnh 1.

Trong khi giá bán căn hộ ở thị trường sơ cấp khu vực trung tâm TP.HCM không có nhiều biến động thì ở khu vực Bình Dương giá vẫn tăng

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Về tiêu thụ, trong quý 1/2026 cả thị trường đạt 4.800 căn, ghi nhận mức tăng trưởng 70% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với quý 4/2025, lượng giao dịch đã sụt giảm 63%. Tốc độ hấp thụ của các dự án mới có xu hướng chậm lại ở cả trung tâm TP.HCM và Bình Dương, giảm 6% so với quý trước. Nguyên nhân đến từ việc lãi suất ở mức cao, ảnh hưởng đáng kể đến nhu cầu bất động sản.

Trong bối cảnh lãi suất tăng cao, các chủ đầu tư vẫn đang trong trạng thái chờ đợi thời điểm thích hợp để mở bán các dự án mới. Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất neo cao kéo dài gây khó khăn cho việc tiếp cận nguồn vốn, khiến các doanh nghiệp trở nên thận trọng hơn trong việc triển khai các dự án tương lai. Do đó, nguồn cung mở mới năm 2026 ước tính đạt khoảng 28.000 - 29.000 căn, giảm 2.000 căn so với dự báo trước đó.

"Nguồn cung và lượng tiêu thụ tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn pháp lý của các dự án và các gói hỗ trợ tài chính linh hoạt từ chủ đầu tư. Trong khi lõi trung tâm giữ mức giá tương đương với cuối năm 2025, khu vực Bình Dương thiết lập mặt bằng giá mới dựa trên kỳ vọng vào cú hích hạ tầng sau sáp nhập của các nhà đầu tư. Tâm lý người mua và nhà đầu tư ở trong trạng thái cẩn trọng, chờ đợi quan sát thêm do ảnh hưởng bởi lãi suất neo cao và những biến động từ kinh tế vĩ mô", báo cáo nêu rõ.

Tin liên quan

Cấp sổ hồng cho căn hộ condotel, officetel chưa triệt để

Cấp sổ hồng cho căn hộ condotel, officetel chưa triệt để

Nghị quyết số 29 của Quốc hội có hiệu lực từ 1.5 đã có cơ chế cấp giấy chứng nhận (sổ hồng) cho các dự án "đất ở không hình thành đơn vị ở" như căn hộ condotel (căn hộ du lịch), căn hộ officetel (căn hộ văn phòng) tại các dự án bất động sản tồn đọng.

Khám phá thêm chủ đề

căn hộ TP.HCM Bất động sản địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận