Hàng ngàn căn hộ có sổ hồng nhờ cơ chế đột phá

Mỗi 10 - 15 phút họp, một dự án được gỡ vướng

Chung cư 4S Linh Đông do Công ty Thành Trường Lộc làm chủ đầu tư là một ví dụ. Dự án này bàn giao nhà cho khách hàng từ năm 2014 nhưng hơn 1 thập niên qua người dân vẫn không được cấp sổ hồng do điều chỉnh quy hoạch chung của Q.Thủ Đức, TP.HCM (cũ) khiến ranh của dự án bị thay đổi so với quy hoạch 1/500 được duyệt ban đầu. Cho tới mới đây Tổ công tác tháo gỡ vướng mắc để cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại (Tổ công tác 1645) do Giám đốc Sở NN-MT TP.HCM Nguyễn Toàn Thắng làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với chủ đầu tư và đi đến thống nhất ưu tiên cấp sổ hồng cho người mua nhà trước.

Ông Nguyễn Hoài An, đại diện Công ty Thành Trường Lộc, cho biết dự án bị treo sổ hồng nhiều năm khiến nơi đây trở thành điểm nóng về tranh chấp, khiếu kiện giữa cư dân và chủ đầu tư. Nếu như trước đây doanh nghiệp phải ôm hồ sơ đi gõ cửa từng nơi, gửi công văn hỏi từng sở ngành nhưng phản hồi lại rất chậm, thậm chí có khi không nhận được phản hồi, thì nay với cơ chế mới, chỉ trong một cuộc họp các vướng mắc được giải quyết tại chỗ. Điều đáng mừng là TP áp dụng cơ chế ưu tiên cấp sổ cho khách hàng trước, các tồn tại của dự án của doanh nghiệp xử lý sau. Đây là cách làm rất hay, rất linh động để giải quyết quyền lợi của người mua nhà và cũng giúp thêm nguồn thu cho ngân sách, hạn chế các khiếu kiện, khiếu nại do chậm được cấp sổ hồng gây ra.

Sau hàng chục năm bị “treo” sổ hồng, nay các cư dân của chung cư 4S Linh Đông vỡ òa niềm vui vì nhà của họ đã được gỡ vướng để cấp sổ ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tương tự, ông Trần Việt Cường, Tổng giám đốc Thủ Thiêm Group, cũng vui mừng thông báo doanh nghiệp của ông đã được gỡ vướng cấp sổ hồng cho ba dự án, với 3.000 căn hộ, trong đó có hai dự án nhà ở thương mại và một dự án nhà ở xã hội. Các dự án trên đã được xây dựng từ nhiều năm trước nhưng người dân chưa được cấp sổ hồng. Sau mỗi cuộc họp của Tổ công tác 1645, các bên đều bắt tay ngay vào làm việc, tháo gỡ pháp lý để cấp sổ cho người mua nhà và đến nay hàng ngàn hộ dân đã được cấp sổ hồng.

TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM, nhận xét hiện tượng "treo" sổ hồng hàng chục năm là điểm nghẽn làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của người mua nhà. Vì vậy, việc các vướng mắc được tháo gỡ nhanh chóng sau các buổi làm việc của Tổ công tác 1645 và sự chỉ đạo quyết liệt của ông Nguyễn Toàn Thắng là một diễn biến đáng chú ý, cho thấy cách tiếp cận điều hành mới: tập trung, trực diện và có trách nhiệm.

Thực tế cho thấy việc hàng chục ngàn người dù đã bỏ tiền mua nhà, nhận nhà, sinh sống ổn định nhưng vẫn không có giấy tờ pháp lý đầy đủ thường không xuất phát từ một nguyên nhân đơn lẻ mà là sự chồng chéo của nhiều yếu tố, từ pháp lý dự án chưa hoàn chỉnh vì điều chỉnh quy hoạch, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đến chủ đầu tư vi phạm xây dựng. Ngoài ra cũng có nguyên nhân đến từ sự phối hợp thiếu đồng bộ, nhịp nhàng giữa các sở ngành, các quận huyện trước đây khiến hồ sơ "chạy lòng vòng" giữa các nơi. Trong khi đó cũng có nguyên nhân đến từ tâm lý e dè của cơ quan quản lý: sợ sai, sợ trách nhiệm khiến hồ sơ bị "ngâm".

Nhưng nay việc tháo gỡ nhanh đến từ một số thay đổi quan trọng: Cơ chế tổ công tác đặc biệt đóng vai trò như một đầu mối liên ngành, giúp rút ngắn quy trình xử lý; Phân loại rõ trách nhiệm của chủ đầu tư và quyền lợi của người dân, từ đó không "đánh đồng" để trì hoãn cấp sổ; Tư duy chấp nhận giải quyết dứt điểm các tồn tại lịch sử thay vì kéo dài và sự quyết tâm của người đứng đầu. Điều này đã tạo niềm tin cho người dân, cho doanh nghiệp.

Cách làm sáng tạo, tiên phong của TP.HCM

Nhiều năm kiên trì kiến nghị cấp sổ cho người mua nhà, trước những thành quả đạt được, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, đánh giá cao quyết định của UBND TP.HCM lập Tổ công tác 1645. Chỉ sau gần một năm rưỡi hoạt động, tổ công tác đã cấp được sổ hồng cho hàng chục ngàn khách hàng. Đây là cách làm sáng tạo, tiên phong của TP.HCM. Thực tế, việc chậm cấp sổ hồng cũng không chỉ lỗi do chủ đầu tư mà còn do nhiều bên, nên cần phải làm rõ trách nhiệm để xử lý. Như trường hợp dự án đã bán cho khách hàng rồi vẫn cầm cố ngân hàng dẫn đến không thể làm sổ hồng, đó là lỗi của cả chủ đầu tư và ngân hàng, khi ngân hàng không thẩm định kỹ. Còn chủ đầu tư đã bán rồi vẫn đem thế chấp là vi phạm pháp luật. Hay những dự án kéo dài từ năm 2006 đến nay mới được cấp sổ thì cần xem xét lại trách nhiệm, lỗi của cơ quan nhà nước khi để chậm trễ.

"Có những sai phạm nhỏ về xây dựng của chủ đầu tư, về trật tự xây dựng thực tế không ảnh hưởng đến an toàn, lợi ích chung của cộng đồng thì nên xử phạt cho tồn tại và cấp sổ hồng cho người mua nhà chứ không thể "giam" mãi. Khách hàng là bên ngay tình, họ không có lỗi nên phải cấp sổ hồng cho họ. Còn ai sai phạm thì phải xử lý sau. Đây là một cơ chế đột phá, TP đi đầu trong vấn đề này, rất đáng hoan nghênh. Việc đẩy mạnh cấp sổ hồng đã mang lại lợi ích cho tất cả các bên, gồm người dân, chủ đầu tư và cả cho ngân sách nhà nước khi thu được thuế, phí, tiền sử dụng đất", ông Lê Hoàng Châu phân tích.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Toàn Thắng nói rằng những năm qua công tác cấp sổ hồng cho các dự án nhà ở thương mại có chậm do 6 nhóm vướng mắc mà Sở đã từng nêu lên và đã báo cáo với UBND TP.HCM để tháo gỡ. Đến nay công tác cấp sổ có khá nhiều thuận lợi nhờ TP đã thành lập Tổ công tác 1645. Tổ họp hằng tuần, mỗi lần họp tập trung tháo gỡ cho 5 - 6 dự án, trong đó có những dự án tồn tại từ hàng chục năm. Đặc biệt, quy định hiện nay cũng rất "mở", nếu trước kia chỉ chủ đầu tư mới có thể đi làm hồ sơ cấp sổ hồng, thì nay người mua nhà có thể nộp hồ sơ trực tiếp. Chính vì vậy mà trong thời gian qua hàng chục ngàn căn nhà đã được gỡ vướng để cấp sổ hồng cho người dân.