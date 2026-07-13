Dùng thông tin trong các cơ sở dữ liệu để thay thế hồ sơ giấy

Theo đó, cơ quan tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính về đất đai khai thác, sử dụng thông tin đã có trong các cơ sở dữ liệu để thay thế thành phần hồ sơ khi giải quyết thủ tục hành chính.

Trường hợp không khai thác được thông tin hoặc thông tin khai thác được không đầy đủ, không chính xác mới yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung thành phần hồ sơ theo quy định.

Đặc biệt thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này được tính kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Người dân làm thủ tục đất đai tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai số 2 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Tuy nhiên, thời gian này không bao gồm thời gian cơ quan có thẩm quyền xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý vi phạm pháp luật về đất đai, thời gian trưng cầu giám định, thời gian niêm yết công khai, đăng tải trên phương tiện thông tin đại chúng, thời gian thực hiện trích đo thửa đất, thời gian thực hiện thủ tục phân chia thừa kế nhà đất đối với trường hợp thực hiện thủ tục cấp sổ hồng mà người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất chết trước khi trao sổ hồng.

UBND TP.HCM đã quy định rõ thời gian giải quyết của mỗi loại hồ sơ về đất đai ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đối với xã đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng thủ tục hành chính cụ thể quy định tại phụ lục II, III, IV ban hành kèm theo Quyết định này được tăng thêm 10 ngày làm việc.

Trình tự, thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện theo các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này, cụ thể như sau: Trình tự, thủ tục thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Giao đất; cho thuê đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; giao đất và giao rừng; cho thuê đất và cho thuê rừng; chuyển hình thức giao đất, cho thuê đất; điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; gia hạn sử dụng đất khi hết thời hạn sử dụng đất; thẩm định, phê duyệt phương án sử dụng đất; sử dụng đất đa mục đích; góp quyền sử dụng đất, điều chỉnh lại đất đai để thực hiện dự án; nhận chuyển quyền sử dụng đất mà không đề xuất thu hồi đất.

Trình tự, thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ hồng.

Quyết định cũng nêu rõ, hồ sơ nộp trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền tiếp tục giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người sử dụng đất theo trình tự, thủ tục trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Trường hợp pháp luật có quy định mới khác với Quyết định này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.