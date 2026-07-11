TP.HCM: Người dân có thể ngồi nhà 'nhấp chuột' xem thông tin quy hoạch

Theo đó, từ nay người dân, doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước có thể chủ động kiểm tra thông tin quy hoạch của một khu đất hoặc căn nhà ngay trên môi trường trực tuyến thông qua Cổng công khai dữ liệu quy hoạch tại địa chỉ https://gisxaydung.tphcm.gov.vn.

Điều này giúp góp phần thúc đẩy công khai, minh bạch dữ liệu quy hoạch trên môi trường số và phục vụ công tác chuyển đổi số ngành quy hoạch, kiến trúc.

Hiện hệ thống đã công bố nhiều nhóm dữ liệu quan trọng gồm: quy hoạch sử dụng đất ở các cấp độ quy hoạch đô thị như quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; dữ liệu quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng kỹ thuật theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Thay vì phải đến UBND phường/xã xin thông tin quy hoạch, nay người dân có thể ngồi ở nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp dữ liệu mạng lưới đường sắt đô thị dự kiến theo Nghị quyết số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM; dữ liệu chuyên đề hạ tầng kỹ thuật khu vực Bình Dương; dữ liệu 202 dự án nhà ở xã hội, 510 công trình biệt thự đã được phân loại, 443 công trình đầu tư công cùng các mô phỏng 3D công trình được dựng từ dữ liệu đám mây điểm.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc cho hay, hệ thống sử dụng các lớp bản đồ nền của ESRI, bao gồm ảnh vệ tinh, bản đồ giao thông và bản đồ đường phố. Dữ liệu địa chính được tích hợp từ cơ sở dữ liệu do Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM quản lý thông qua kết nối API và nguồn dữ liệu địa chính dạng số do Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp trong giai đoạn 2008 - 2009 nhằm phục vụ công tác tham chiếu, đối soát và chuẩn hóa dữ liệu.

Về chức năng, hệ thống hỗ trợ hiển thị lớp dữ liệu quy hoạch trên nền bản đồ GIS theo nhiều cấp độ; cung cấp thông tin ranh đồ án, chức năng sử dụng đất và cho phép tải quyết định phê duyệt quy hoạch.

Người dùng có thể tra cứu thông tin theo số tờ bản đồ, số thửa đất, địa chỉ, tên đường, tọa độ các điểm góc ranh khu đất cũng như theo đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp. Đồng thời, có thể gửi phản ánh, góp ý về dữ liệu và chức năng hệ thống thông qua tính năng phản ánh về chức năng, dữ liệu đã được tích hợp.

Cổng thông tin điện tử này sẽ thay thế hệ thống ứng dụng thông tin quy hoạch TP.HCM và Bình Dương trước đây, đồng thời đã được tích hợp trên ứng dụng công dân số TP.HCM dưới dạng mini app.