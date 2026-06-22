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Kinh tế Địa ốc

Tin vui cho người dân TP.HCM khi chuyển mục đích sử dụng đất

Đình Sơn
Đình Sơn
Ngày 22.6, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã có tờ trình về dự thảo lần 3 quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn TP.HCM đến Hội đồng Thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất thành phố.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết, bảng giá đất tại Nghị quyết 87/2025 của HĐND TP.HCM chỉ quy định giá đất cho vị trí mặt tiền đường của các tuyến đường. Trong khi các vị trí còn lại được quy định theo tỷ lệ so với vị trí mặt tiền đường nên việc áp dụng bảng giá đất trên và hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chưa phản ảnh chi tiết vào các vị trí cụ thể.

Cụ thể, đất nông nghiệp được phân thành ba vị trí còn đất phi nông nghiệp được phân thành bốn vị trí. Việc xác định vị trí đối với đất nông nghiệp dựa trên cơ sở thửa đất tiếp giáp với lề đường (đường có tên trong bảng giá đất ở).

Tuy nhiên, có những thửa đất nông nghiệp tiếp giá với đường trải đá, trải sỏi, đường đất lưu thông được hoặc đường nhựa, đường bê tông (chưa có tên trong bảng giá đất). Do không có tên trong bảng giá đất nên chỉ được xét là vị trí 2 hoặc vị trí 3, sẽ có giá thấp hơn nhiều so với thực tế.

Tin vui cho người dân TP.HCM khi chuyển mục đích sử dụng đất- Ảnh 1.

Với dự thảo lần này, tiền sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp sẽ không tăng

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Đất phi nông nghiệp với quy định nêu trên, đối với vị trí 2 thì các hẻm rộng 5m, 6m, 7m, 8m thậm chí trên 15m lại có cùng một mức giá. Tương tự đối với vị trí 3 thì hẻm rộng 3m, 4m lại có cùng một mức giá, thậm chí trong cùng 1 cấp hẻm vị trí 3 nhưng có những đoạn rất rộng nhưng lại có cùng một mức giá với đoạn hẹp hơn.

Tương tự, đối với vị trí 4 thì hẻm rộng 1m, 2m lại có cùng một mức giá. Thậm chí, trong cùng 1 cấp hẻm, vị trí 4 nhưng có những đoạn rất rộng lại có cùng một mức giá với đoạn hẹp hơn.

Với những thực tế nêu trên, việc áp dụng bảng giá đất và hệ số K dẫn đến không phản ánh được giá đất cụ thể tại từng vị trí cụ thể. Điều này dẫn đến khiếu nại trong công tác bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Tin vui cho người dân TP.HCM khi chuyển mục đích sử dụng đất- Ảnh 2.

Mục tiên là ổn định xã hội và phục vụ cho tăng trưởng kinh tế

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Chính vì vậy, dự thảo lần 3, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề xuất hệ số K bằng 1 đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, thuê đất trả tiền hàng năm. Các trường hợp còn lại xác định giá đất cụ thể. Quy định này nhằm hỗ trợ cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội. 

Đối với các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, hệ số K được tính theo hệ số sử dụng đất. Đối với hệ số sử dụng đất dưới 6 lần hệ số K bằng 1, từ 6 đến dưới 8 lần hệ số K bằng 1,05, từ 8 đến dưới 10 lần hệ số K là 1,10, từ 10 đến dưới 12 lần hệ số K là 1,15, từ 12 lần đến dưới 14 lần hệ số K là 1,20, từ 14 đến dưới 16 lần hệ số K là 1,25 và từ 16 lần trở lên thì hệ số K là 1,30.

Dự thảo quyết định cũng đề xuất các trường hợp không áp dụng bảng giá đất và hệ số K gồm trường hợp tính tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư lấn biển hoặc dự án đầu tư có hạng mục lấn biển, trường hợp thực hiện dự án đầu tư có mục đích hỗn hợp theo quy hoạch xây dựng; các trường hợp xác định giá đất cụ thể theo quy định của luật Đất đai, nghị quyết số 254/2025.

Dự kiến, quyết định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 trên địa bàn TP.HCM sẽ được ban hành trước ngày 1.7.

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