Đề nghị không tăng hệ số K để khoan sức dân

Không tăng hệ số K

Theo Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM, qua xem xét nội dung dự thảo bảng hệ số K do Sở Nông nghiệp và môi trường trình UBND TP.HCM trong kỳ tháng 6 thì trên thực tế các hệ số K lớn hơn giá đất đang giao dịch, có những khu tăng 259% so với giá đầu năm 2026.

Biên độ tăng hệ số K này và bảng giá đất xây dựng lần đầu năm 2026 cũng do tư vấn tham mưu được xem là bất thường vì quá trình xây dựng đã khảo sát theo giá thị trường.

Tuy nhiên, sau 6 tháng lại tăng gần 300% là rất khó cho phát triển kinh tế thành phố vì chi phí về đất chiếm tỷ trọng không thể kiểm soát trong sản xuất và dịch vụ.

Trong khi thực trạng kinh tế - xã hội hiện nay, cộng đồng doanh nghiệp và người dân đang phải đối mặt với nhiều áp lực về tài chính, chi phí đầu vào tăng cao và sức mua của thị trường suy giảm mạnh. Điều này được minh chứng bằng việc hơn 129.000 doanh nghiệp rút khỏi thị trường trong 6 tháng đầu năm 2026.

Đa số các kiến nghị đều cho rằng không nên tăng hệ số K thời điểm này ẢNH: ĐÌNH SƠN

Do đó, việc duy trì các mức hệ số K cao hơn thực tế đang tạo ra gánh nặng lớn về nghĩa vụ tài chính, làm suy giảm nguồn lực đầu tư và cản trở quá trình phục hồi của các dự án bất động sản, sản xuất kinh doanh trên toàn thị trường.

Nhằm thực thi chủ trương khoan sức dân, tạo động lực cho các nhà đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn, nơi đây đề nghị lãnh đạo TP.HCM xem xét, điều chỉnh hệ số K về mức bằng 1.

Cụ thể, đề xuất áp dụng hệ số K bằng 1 đối với các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất và tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, trừ trường hợp chuyển nhượng nhà đất.

Việc áp dụng hệ số K bằng 1 sẽ đưa nghĩa vụ tài chính về đất đai tiệm cận hơn với giá trị thực tế của thị trường, tránh việc "cào bằng" hoặc tính hệ số nhân quá cao đẩy chi phí đầu vào lên mức rủi ro và có thể gây lạm phát phi mã.

Trong trường hợp hệ số K lớn hơn 1 chỉ áp dụng cho các các khu quy hoạch TOD có mật độ sử dụng đất cao hay các khu đô thị thương mại cao cấp có chuẩn quốc tế.

Xem xét điều chỉnh sau khi sửa luật Đất đai

Giải thích cho đề xuất này, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế tài nguyên và môi trường TP.HCM cho rằng, mức bảng giá đất hiện hành tại nhiều khu vực đã được điều chỉnh ở mức cao. Nếu vẫn áp dụng tư duy hệ số K luôn lớn hơn 1 sẽ làm cho chi phí sử dụng đất bị đội lên quá cao, sẽ gây sốc cho người dân và làm suy kiệt dòng tiền của doanh nghiệp. Đồng thời không thể đạt mục xây dựng nhà ở cho thuê vì giá thuê lớn hơn thu nhập bình quân 8,6 triệu/tháng.

Hệ số K thấp sẽ giúp chi phí đất đai hợp lý hơn, từ đó giúp các doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận mặt bằng sản xuất, khơi thông nguồn vốn đầu tư, qua đó duy trì việc làm và ổn định an sinh xã hội.

Hệ số K được đề xuất bằng 1 ẢNH: ĐÌNH SƠN

Chính sách này thể hiện sự linh hoạt, đồng hành cùng doanh nghiệp của chính quyền địa phương, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn và lành mạnh, từ đó kích cầu và phục hồi kinh tế.

TS Phạm Viết Thuận đề nghị trong thời gian tới, TP nên chỉ đạo công tác khảo sát, đánh giá sát sao các dữ liệu giao dịch thực tế trên thị trường. Chỉ thực hiện điều chỉnh hệ số K tăng đối với các khu vực, tuyến đường mà giá giao dịch thực tế cao hơn rõ rệt so với bảng giá đất.

"Để thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng về nhà nước phải kiểm soát được giá đất nhằm mục xây dựng toàn dân có nhà ở hay nhà ở cho thuê trong thời gian tới. Mặt khác, thực hiện chỉ đạo của thường trực Ban Bí thư về sửa luật đất đai trong năm 2026 chính vì những yếu tố trên, chúng tôi đề lãnh đạo thành phố cho điều chỉnh hệ số K bằng 1 theo đúng Nghị quyết 49/2026 của chính phủ về điều chỉnh hệ số áp dụng từ 1.7.2026 theo trình tự cho đến khi luật Đất đai sửa đổi xong trong năm 2026 sau đó hãy xem xét điều chỉnh hệ số K", TS Phạm Viết Thuận đề xuất.