Cục Thuế lưu ý điểm mới về khai thuế bổ sung, hoàn thuế tự động

Phát hiện hồ sơ thuế có sai sót, xử lý thế nào?

Tại tài liệu tuyên truyền những điều người nộp thuế cần biết về luật Quản lý thuế 2025 phát hành mới đây, Cục Thuế (Bộ Tài chính) làm rõ nhiều nội dung mới liên quan tới kê khai thuế bổ sung, hoàn thuế tự động.

Cụ thể, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót được khai bổ sung trong thời hạn 5 năm (trước đây là 10 năm) kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót, nếu thuộc trường hợp được khai bổ sung.

Từ 1.7, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót được khai bổ sung trong 5 năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Đối với nội dung đã thanh tra, kiểm tra, luật quy định cơ chế người nộp thuế bổ sung hồ sơ giải trình để cơ quan thuế xem xét, chấp thuận trước khi điều chỉnh hồ sơ khai thuế trong trường hợp đáp ứng điều kiện.

Nếu quá thời hạn 5 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, khoản thu khác của kỳ tính thuế có sai sót, người nộp thuế không thực hiện khai bổ sung.

Tuy nhiên, người nộp thuế vẫn có trách nhiệm giải trình, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan khi cơ quan thuế yêu cầu hoặc khi phát sinh trong quá trình quản lý thuế để cơ quan thuế xem xét, xử lý theo quy định.

Liên quan tới quy định kê khai thuế bổ sung nêu trên, ông Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Kế toán thuế Keytas, phân tích, thông thường, các sai sót trọng yếu thường diễn ra trong giai đoạn hóa đơn giấy và tỷ lệ thanh toán tiền mặt cao tại doanh nghiệp.

Lý do, doanh nghiệp khó kiểm soát và đối soát dữ liệu, đặc biệt là với các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa.

Ngược lại, khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử và thanh toán chủ yếu qua ngân hàng, dữ liệu kế toán thuế rất minh bạch, dễ đối soát.

"Từ ngày 1.7.2022, hóa đơn điện tử được áp dụng bắt buộc trên phạm vi toàn quốc. Trong khi đó, ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt khi xác định điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng và tính chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp được hạ từ 20 triệu đồng, xuống còn 5 triệu đồng, bắt đầu triển khai từ cuối 2025.

Hiện nay, quy định thời hạn lưu trữ hồ sơ, chứng từ liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế là 10 năm. Như vậy, chính sách nêu trên sẽ ảnh hưởng đến hầu hết doanh nghiệp đã hoạt động trước ngày 1.7.2022, giai đoạn còn sử dụng hóa đơn giấy", ông Tuấn phân tích.

Từ năm 2026 trở đi, quy định hóa đơn điện tử và ngưỡng thanh toán không dùng tiền mặt 5 triệu đồng đã trở nên đồng nhất. Giai đoạn này, các sai sót tại doanh nghiệp sẽ ít xảy ra hơn. Do đó, quy định mới sẽ có tác động hạn chế đến doanh nghiệp từ năm 2026 trở đi.

Vị chuyên gia lưu ý, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nên thanh toán qua ngân hàng các khoản thu - chi, hạn chế sử dụng tiền mặt trong kinh doanh. Điều này giúp hạn chế các sai sót và gian lận khó kiểm soát.

Hoàn thuế, miễn thuế tự động theo lộ trình

Về những thay đổi trong hoàn thuế, Cục Thuế lưu ý, luật bổ sung cơ sở pháp lý để triển khai hoàn thuế tự động trên cơ sở dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro, quy trình xử lý tự động và bảo đảm an toàn thông tin.

Việc triển khai thực hiện theo từng giai đoạn. Hồ sơ có dữ liệu đầy đủ, minh bạch, rủi ro thấp sẽ có điều kiện thuận lợi hơn khi triển khai.

Hộ kinh doanh cần theo dõi doanh thu thực tế, thực hiện chế độ kế toán, sổ sách nếu thuộc đối tượng áp dụng ẢNH: ĐAN THANH

Ngoài ra, luật cũng quy định cơ quan thuế triển khai việc miễn thuế, giảm thuế tự động trên cơ sở dữ liệu, tiêu chí quản lý rủi ro, quy trình xử lý tự động và bảo đảm an toàn thông tin theo lộ trình.

Cục Thuế khuyến cáo, người nộp thuế cần theo dõi nội dung luật, các văn bản hướng dẫn thi hành, đặc biệt là các quy định liên quan trực tiếp đến loại hình kinh doanh, ngành nghề, phương thức giao dịch và nghĩa vụ thuế phát sinh.

Cần kiểm tra tên, địa chỉ trụ sở hoặc địa điểm kinh doanh, người đại diện theo pháp luật, thông tin liên hệ, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân; cập nhật kịp thời khi có thay đổi để bảo đảm thống nhất với dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Ngoài ra, phải lưu giữ đầy đủ dữ liệu bán hàng, hóa đơn điện tử, chứng từ thanh toán, sao kê giao dịch, hợp đồng điện tử, hồ sơ kế toán và tài liệu liên quan để phục vụ kê khai, hoàn thuế, giải trình, kiểm tra khi cần...

Với riêng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, Cục Thuế nhấn mạnh, cần theo dõi doanh thu thực tế, quản lý hóa đơn, chứng từ, thực hiện chế độ kế toán, sổ sách nếu thuộc đối tượng áp dụng; đối chiếu doanh thu trên nền tảng số và theo dõi trách nhiệm khấu trừ, khai thay, nộp thay của chủ quản nền tảng trong trường hợp phát sinh.