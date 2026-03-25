Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đồng Nai: Tổ chức đấu giá 16 mỏ khoáng sản trong năm 2026

Lê Lâm
25/03/2026 16:58 GMT+7

Trong năm 2026, Đồng Nai lên kế hoạch tổ chức đấu giá 16 mỏ khoáng sản với tổng diện tích hơn 464 ha. Trong đó, có 112 ha đất mặt nước (cát xây dựng).

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá 16 mỏ khoáng sản với tổng diện tích hơn 464 ha. Trong đó có 112 ha đất mặt nước (cát xây dựng), gồm: 13 mỏ đá xây dựng ở phường Trảng Dài, Phước Bình, Bình Phước và các xã Đồng Tâm, Tân Tiến, Lộc Tấn, Định Quán, Tân Lợi, Thuận Lợi, Xuân Lộc; 2 mỏ đất san lấp ở phường Đồng Xoài và xã Nha Bích; 1 mỏ cát xây dựng trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc tổ chức đấu giá nhằm quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản một cách hợp lý, tiết kiệm, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư hiệu quả và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, việc tổ chức đấu giá công khai, minh bạch sẽ thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp này.

Chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1: Bán đấu giá khu đất đầu tiên

Sau một thời gian tích cực giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Biên Hòa 1, đến nay, Đồng Nai đã có khu đất sạch đầu tiên để đưa ra bán đấu giá, tìm kiếm nhà đầu tư xây dựng nơi đây thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ.

Khám phá thêm chủ đề

Đấu giá đấu giá khoáng sản mỏ đá mỏ cát UBND tỉnh Đồng Nai
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận