Đồng Nai: Tổ chức đấu giá 16 mỏ khoáng sản trong năm 2026

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Khai thác đá ở cụm mỏ đá Tân Cang ẢNH: LÊ LÂM

Theo kế hoạch, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức đấu giá 16 mỏ khoáng sản với tổng diện tích hơn 464 ha. Trong đó có 112 ha đất mặt nước (cát xây dựng), gồm: 13 mỏ đá xây dựng ở phường Trảng Dài, Phước Bình, Bình Phước và các xã Đồng Tâm, Tân Tiến, Lộc Tấn, Định Quán, Tân Lợi, Thuận Lợi, Xuân Lộc; 2 mỏ đất san lấp ở phường Đồng Xoài và xã Nha Bích; 1 mỏ cát xây dựng trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, việc tổ chức đấu giá nhằm quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản một cách hợp lý, tiết kiệm, đồng thời tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, thu hút đầu tư hiệu quả và tăng nguồn thu ngân sách nhà nước.

Ngoài ra, việc tổ chức đấu giá công khai, minh bạch sẽ thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm tham gia vào lĩnh vực khai thác khoáng sản, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp này.