Đồng Nai: Đấu giá khu 'đất vàng' 51,6 ha ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1

23.000 tỉ đồng đầu tư khu đô thị đầu tiên tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai) vừa ra thông báo bán đấu giá đối với khu đất 51,6 ha ở Khu công nghiệp Biên Hòa 1 (thuộc phường Trấn Biên, Đồng Nai) để xây dựng thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ. Dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 23.000 tỉ đồng.

Khu đất 51,6 ha có vị trí đắc địa, nằm ngay cạnh khu đất 100 ha sẽ xây dựng Trung tâm Chính trị - hành chính của tỉnh Đồng Nai trong thời gian tới ẢNH: LÊ LÂM

Đây là khu đất đầu tiên nằm trong đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ được Đồng Nai ưu tiên giải phóng mặt bằng để đưa ra đấu giá trong năm 2025.

Khu đất này nằm ngay nút giao thông ngã ba Vũng Tàu, một mặt chạy song song với quốc lộ 1, mặt kia đối diện tiếp giáp sông Đồng Nai, bên cạnh là đường Lê Văn Duyệt chạy từ ngã ba Vũng Tàu đến cầu An Hảo. Giá khởi điểm là 9.363 tỉ đồng. Dự kiến tổ chức đấu giá trong tháng 12.2025.

Khu đất nằm ngay góc ngã tư của nút giao thông ngã ba Vũng Tàu ẢNH: LÊ LÂM

Theo thông báo, Đồng Nai chỉ đấu giá diện tích gần 21,5 ha, bao gồm: đất ở, thương mại dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa.

Diện tích còn lại hơn 30 ha không đấu giá: gồm đất giao thông, đất mặt nước, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng kỹ thuật và 2 công trình được giữ lại khi chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1.

Trong đó có Công viên Lam Sơn (diện tích 0,9 ha) là công trình có yếu tố lịch sử. Nơi đây có một tấm bia ghi công Đại đội Lam Sơn (phiên hiệu 926), đơn vị có nhiều chiến công trong đấu tranh chống thực dân Pháp.

Công trình còn lại là tòa nhà Sonadezi cao 21 tầng là trụ sở của Tổng công ty phát triển công nghiệp Sonadezi (chủ đầu tư Khu công nghiệp Biên Hòa 1).

Chuyển đổi 320 ha thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 rộng 320 ha, là khu công nghiệp đầu tiên và lâu đời nhất Việt Nam, được thành lập năm 1963. Do quá lâu đời, cũ kỹ, khu công nghiệp này có nhiều hạn chế về cơ sở hạ tầng, công nghệ sản xuất, lại nằm sát sông Đồng Nai nên nguy cơ gây ô nhiễm môi trường rất cao.

Khu công nghiệp Biên Hòa thành lập năm 1963, tên gọi đầu tiên là Khu kỹ nghệ Biên Hòa ẢNH: LÊ LÂM

Mặt khác, Khu công nghiệp Biên Hòa 1 có vị trí đắc địa, sát quốc lộ 1 và quốc lộ 51, cửa ngõ phía đông vào TP.HCM, nên năm 2008, Đồng Nai đề xuất Chính phủ chuyển đổi công năng khu công nghiệp này để phát huy lợi thế tiềm năng của khu vực.

Các công nhân đang dọn dẹp, giải phóng mặt bằng các công ty, doanh nghiệp đã đồng ý di dời vào tháng 7.2025 ẢNH: LÊ LÂM

Đến năm 2009, Chính phủ đồng ý chủ trương chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ.

Sau nhiều năm nghiên cứu, tháng 2.2024, UBND tỉnh Đồng Nai có quyết định phê duyệt đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường.

Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đã quá lâu đời, cũ kỹ ẢNH: LÊ LÂM

Theo đề án chuyển đổi công năng Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tổng diện tích chuyển đổi khoảng 329 ha. Có 1.509 hộ gia đình, cá nhân (1.012 hộ giải tỏa trắng) và 76 doanh nghiệp nằm trong diện phải di dời.

Năm 2022, Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Đồng Nai (nay là Sở Tài chính) cho biết theo tính toán ban đầu, chi phí để hỗ trợ, di dời các hộ dân, nhà máy khá lớn. Còn chi phí xây dựng khu đô thị - thương mại - dịch vụ theo khái toán ban đầu là trên 800.000 tỉ đồng.