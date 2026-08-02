Tối 1.8, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra phiên đấu giá sâm Ngọc Linh, hoạt động điểm nhấn trong "Ngày hội tôn vinh sâm Ngọc Linh" thuộc khuôn khổ lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026.

Đáng chú ý, một củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi đã được đấu giá thành công với mức 725 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông Phan Thanh Thiên, đại diện Tập đoàn Trường Sinh (tỉnh Gia Lai).

Củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi được đấu giá 725 triệu đồng ẢNH: VĂN TOÀN

Củ sâm được đấu giá là sản phẩm của Công ty CP Trồng trọt, chế biến dược liệu Quảng Nam, trọng lượng khoảng 0,9 kg.

Trước đó, tại hội thi sâm Ngọc Linh đẹp năm 2026 diễn ra chiều cùng ngày, củ sâm này đã xuất sắc đoạt giải nhất ở nhóm sâm trên 10 năm tuổi.

Cũng tại phiên đấu giá, nhiều khách hàng đã sở hữu các củ sâm Ngọc Linh có tuổi đời hàng chục năm. Đây là những sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao về giá trị khoa học, thẩm mỹ, thương mại cũng như giá trị bảo tồn.

Theo Ban tổ chức, toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được sử dụng cho các chương trình an sinh xã hội tại khu vực miền núi Đà Nẵng.