Củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi được đấu giá 725 triệu đồng

Tối 1.8, tại thành phố Đà Nẵng diễn ra phiên đấu giá sâm Ngọc Linh, hoạt động điểm nhấn trong "Ngày hội tôn vinh sâm Ngọc Linh" thuộc khuôn khổ lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026.
Đáng chú ý, một củ sâm Ngọc Linh hơn 35 năm tuổi đã được đấu giá thành công với mức 725 triệu đồng. Người trúng đấu giá là ông Phan Thanh Thiên, đại diện Tập đoàn Trường Sinh (tỉnh Gia Lai).
Củ sâm được đấu giá là sản phẩm của Công ty CP Trồng trọt, chế biến dược liệu Quảng Nam, trọng lượng khoảng 0,9 kg.
Trước đó, tại hội thi sâm Ngọc Linh đẹp năm 2026 diễn ra chiều cùng ngày, củ sâm này đã xuất sắc đoạt giải nhất ở nhóm sâm trên 10 năm tuổi.
Cũng tại phiên đấu giá, nhiều khách hàng đã sở hữu các củ sâm Ngọc Linh có tuổi đời hàng chục năm. Đây là những sản phẩm được giới chuyên môn đánh giá cao về giá trị khoa học, thẩm mỹ, thương mại cũng như giá trị bảo tồn.
Theo Ban tổ chức, toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động đấu giá sẽ được sử dụng cho các chương trình an sinh xã hội tại khu vực miền núi Đà Nẵng.
Tối 1.8, tại Công viên APEC, UBND thành phố Đà Nẵng khai mạc lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 với chủ đề "Sâm Ngọc Linh - Tinh hoa dược liệu thế giới".
Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị đặc biệt của sâm Ngọc Linh; quảng bá tiềm năng, thế mạnh về dược liệu; thúc đẩy kết nối khoa học, đầu tư, thương mại, du lịch và hợp tác quốc tế.
Lễ hội còn có nhiều hoạt động nổi bật như: lễ cúng Thần sâm; trao tặng giống sâm Ngọc Linh; "Ngày hội tôn vinh sâm Ngọc Linh", "Ngày sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam"; hội thảo khoa học quốc tế về sâm Ngọc Linh và dược liệu; giải golf sâm Ngọc Linh...
Lễ hội sâm Ngọc Linh và dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3.8.
Phát biểu khai mạc, ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết năm 2017, lễ hội sâm Ngọc Linh lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Nam Trà My (Quảng Nam cũ) với chủ đề "Huyền thoại Ngọc Linh". Sự kiện đã mở đầu cho hành trình đưa cây sâm quý, các sản phẩm đặc trưng cùng nét văn hóa vùng cao đến gần hơn với người dân, du khách và thị trường.
Qua gần 1 thập niên được duy trì thường niên, lễ hội từng bước trở thành nơi hội tụ của người trồng sâm, giới khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và những người tâm huyết với dược liệu Việt Nam.
Theo ông Hồ Quang Bửu, năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi lễ hội kết nối không gian phát triển vùng sâm Ngọc Linh với trung tâm đô thị Đà Nẵng, đồng thời mở rộng tầm vóc quốc tế.
Từ mục tiêu quảng bá một sản vật quý, sự kiện hướng tới kiến tạo không gian hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ, thương mại, đầu tư, du lịch và chăm sóc sức khỏe; qua đó góp phần đưa sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm có giá trị cao, mang tầm vóc quốc gia và từng bước vươn ra thị trường quốc tế.
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