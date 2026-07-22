Hộ chính sách, người có công được tặng cây giống sâm Ngọc Linh trị giá 5,7 tỉ đồng

Sáng 22.7, tại các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi), Công ty CP sâm Ngọc Linh Kon Tum (thương hiệu K5) phối hợp chính quyền địa phương tổ chức chương trình "Trao sinh kế, vun bồi tương lai", trao tặng cây giống sâm Ngọc Linh cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Tặng cây giống sâm Ngọc Linh cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn các xã Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Sao (tỉnh Quảng Ngãi) ẢNH: XÃ TU MƠ RÔNG

Theo ban tổ chức, ba xã Tu Mơ Rông, Măng Ri và Đăk Sao là vùng trồng sâm Ngọc Linh trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi, nơi doanh nghiệp đang liên kết với đồng bào Xơ Đăng phát triển vùng nguyên liệu dưới tán rừng theo hướng bền vững.

Hiện ba địa phương có 371 hộ gia đình chính sách, người có công, trong đó có Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría.

Tại chương trình, mỗi hộ được trao tặng 50 cây giống sâm Ngọc Linh thuần chủng, trị giá khoảng 300.000 đồng/cây, cùng 500.000 đồng tiền mặt và các sản phẩm nước yến sâm để chăm sóc sức khỏe. Tổng cộng, trao 18.550 cây giống sâm Ngọc Linh, với tổng giá trị quà tặng khoảng 5,7 tỉ đồng.

Trao quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng Y Tría ẢNH: XÃ TU MƠ RÔNG

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Văn Hảo, Tổng giám đốc Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum, cho biết doanh nghiệp luôn xác định phát triển sản xuất phải đi đôi với trách nhiệm xã hội, đặc biệt là đối với người dân vùng sâm và các gia đình có công với cách mạng.

Theo ông Hảo, chương trình không chỉ là hoạt động tri ân những người đã có nhiều đóng góp cho đất nước mà còn thể hiện mong muốn chia sẻ những giá trị kinh tế mà cây sâm Ngọc Linh mang lại với chính cộng đồng đã gìn giữ và bảo tồn nguồn dược liệu quý này qua nhiều thế hệ.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong phát triển vùng sâm Ngọc Linh theo hướng bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân và bảo tồn giá trị của loại dược liệu đặc hữu", ông Hảo nói.

5 đoàn viên xuất sắc được tặng cây giống sâm Ngọc Linh ẢNH: XÃ TU MƠ RÔNG

Ông Trần Quốc Huy, Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông, cho biết nhiều năm qua, Công ty CP Sâm Ngọc Linh Kon Tum luôn đồng hành với địa phương trong công tác bảo tồn nguồn gene, mở rộng vùng trồng và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất sâm Ngọc Linh dưới tán rừng với người dân, đặc biệt là đồng bào Xơ Đăng.

Nhờ sự liên kết này, nhiều hộ dân đã có điều kiện tiếp cận cây sâm, từng bước hình thành những vườn sâm mang lại giá trị kinh tế cao.

Theo ông Huy, nhiều gia đình người có công trên địa bàn từ lâu mong muốn trồng sâm Ngọc Linh nhưng chưa đủ điều kiện đầu tư do giá cây giống có giá trị lớn. Việc doanh nghiệp trao tặng cây giống lần này không chỉ là hoạt động tri ân thiết thực mà còn giúp các hộ có thêm điều kiện phát triển sinh kế, từng bước nâng cao thu nhập, đồng thời góp phần mở rộng vùng trồng sâm Ngọc Linh của địa phương.

Để bảo đảm nguồn giống phát huy hiệu quả, UBND xã đã giao các bộ phận chuyên môn hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, hỗ trợ người dân chuẩn bị đất và xuống giống đúng thời vụ, nhằm nâng cao tỷ lệ sống và hiệu quả kinh tế của cây sâm trong thời gian tới.