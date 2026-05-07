Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

200 tỉ đồng đầu tư phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh

Mạnh Cường - Hứa Xuyên Huỳnh
07/05/2026 13:58 GMT+7

Liên minh giữa Samsam Group và PDA Group ký kết hợp tác trị giá 200 tỉ đồng phát triển vùng nguyên liệu sâm Ngọc Linh, kỳ vọng đưa 'quốc bảo' Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Sáng nay 7.5, tại xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng), Công ty TNHH Sâm Sâm (Samsam Group, Đà Nẵng) và Công ty cổ phần Tập đoàn PDA (PDA Group, Hà Nội) ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây sâm Ngọc Linh với tổng vốn dự kiến khoảng 200 tỉ đồng.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới cho vùng dược liệu quy mô lớn, góp phần bảo tồn và nâng tầm giá trị "quốc bảo" Việt Nam trên thị trường quốc tế với thông điệp "Phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh - Bảo tồn quốc bảo Việt Nam".

200 tỉ đồng 'bắt tay' đầu tư phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch HĐQT Samsam Group (giữa) trao đổi với đối tác về chu kỳ sinh trưởng sâm Ngọc Linh

ẢNH: H.X.H

Hai doanh nghiệp hợp tác phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh tại khoảnh 6, tiểu khu 886, thôn 2 xã Trà Linh, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng.

Giai đoạn 1 trồng 60.000 cây sâm giống 1 và 2 năm tuổi trên diện tích gần 1 ha, kéo dài 5 - 6 năm tuổi (tương ứng với chu kỳ sinh trưởng và thu hoạch của cây sâm). Sau đó, sẽ tiếp tục mở rộng diện tích vùng trồng mỗi năm 2 - 3 ha.

Ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch HĐQT Samsam Group kiêm Chủ tịch Hội sâm Ngọc Linh Quảng Nam, đánh giá sự hợp tác giữa 2 doanh nghiệp là rất cần thiết để thúc đẩy ngành dược liệu Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao; hướng tới xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho sâm Ngọc Linh, từ nghiên cứu giống, trồng trọt, chế biến đến thương mại hóa sản phẩm.

Trong đó, mô hình liên kết "Nhà nước - nhà vườn - nhà khoa học - nhà đầu tư" là nền tảng quan trọng để bảo tồn nguồn gen quý, phát huy tối đa dược tính của sâm Ngọc Linh, từng bước đưa sản phẩm dược liệu Việt Nam chinh phục thị trường khu vực và quốc tế.

Hiện có 19 doanh nghiệp thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh ở Đà Nẵng.

Theo nội dung hợp tác, Samsam Group đóng góp quyền sử dụng đất dưới tán rừng, trồng và chăm sóc, bảo vệ sâm. PDA Group góp vốn đầu tư hạ tầng, mua cây giống, chi trả nhân công chăm sóc và bảo vệ vườn sâm. Đồng thời, tham gia bao tiêu đầu ra, phục vụ nguyên liệu cho các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dược liệu.

200 tỉ đồng 'bắt tay' đầu tư phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh - Ảnh 1.

Đại diện Samsam Group giới thiệu vườn sâm giống Ngọc Linh cho đối tác PDA Group

ẢNH: H.X.H

Samsam Group có kinh nghiệm chuyên sâu trong trồng, chăm sóc và kiểm soát bệnh lý cây sâm; sở hữu vùng nguyên liệu sâm ở thôn 2 xã Trà Linh và đang vận hành nhà máy chế biến 2,5 ha tại Khu công nghiệp Tam Thăng (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng). PDA Group là tập đoàn tập trung đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chuyên sâu từ sâm Ngọc Linh.


Tin liên quan

THACO đề xuất đầu tư trồng hàng nghìn ha sâm Ngọc Linh ở vùng cao Đà Nẵng

THACO đề xuất đầu tư trồng hàng nghìn ha sâm Ngọc Linh ở vùng cao Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng làm việc với Tập đoàn THACO, mở ra định hướng phát triển quy mô lớn sâm Ngọc Linh và dược liệu theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao, gắn với chuỗi giá trị bền vững và thị trường quốc tế.

Sâm Ngọc Linh giả tràn lan, Đà Nẵng triển khai kiểm định ADN 'soi' chất lượng

Sâm Ngọc Linh: Khi tinh hoa dược liệu Việt đồng hành cùng nhịp sống hiện đại

Khám phá thêm chủ đề

Sâm Ngọc Linh Đà Nẵng hợp tác thuê môi trường rừng bảo tồn nguồn gen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận