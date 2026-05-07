200 tỉ đồng đầu tư phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh

Sáng nay 7.5, tại xã Trà Linh (thành phố Đà Nẵng), Công ty TNHH Sâm Sâm (Samsam Group, Đà Nẵng) và Công ty cổ phần Tập đoàn PDA (PDA Group, Hà Nội) ký kết hợp tác đầu tư dự án trồng, chăm sóc và bảo vệ cây sâm Ngọc Linh với tổng vốn dự kiến khoảng 200 tỉ đồng.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới cho vùng dược liệu quy mô lớn, góp phần bảo tồn và nâng tầm giá trị "quốc bảo" Việt Nam trên thị trường quốc tế với thông điệp "Phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh - Bảo tồn quốc bảo Việt Nam".

Ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch HĐQT Samsam Group (giữa) trao đổi với đối tác về chu kỳ sinh trưởng sâm Ngọc Linh ẢNH: H.X.H

Hai doanh nghiệp hợp tác phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh tại khoảnh 6, tiểu khu 886, thôn 2 xã Trà Linh, tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng.

Giai đoạn 1 trồng 60.000 cây sâm giống 1 và 2 năm tuổi trên diện tích gần 1 ha, kéo dài 5 - 6 năm tuổi (tương ứng với chu kỳ sinh trưởng và thu hoạch của cây sâm). Sau đó, sẽ tiếp tục mở rộng diện tích vùng trồng mỗi năm 2 - 3 ha.

Ông Nguyễn Đức Lực, Chủ tịch HĐQT Samsam Group kiêm Chủ tịch Hội sâm Ngọc Linh Quảng Nam, đánh giá sự hợp tác giữa 2 doanh nghiệp là rất cần thiết để thúc đẩy ngành dược liệu Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, bền vững và có giá trị gia tăng cao; hướng tới xây dựng chuỗi giá trị bền vững cho sâm Ngọc Linh, từ nghiên cứu giống, trồng trọt, chế biến đến thương mại hóa sản phẩm.

Trong đó, mô hình liên kết "Nhà nước - nhà vườn - nhà khoa học - nhà đầu tư" là nền tảng quan trọng để bảo tồn nguồn gen quý, phát huy tối đa dược tính của sâm Ngọc Linh, từng bước đưa sản phẩm dược liệu Việt Nam chinh phục thị trường khu vực và quốc tế.

Hiện có 19 doanh nghiệp thuê môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh ở Đà Nẵng.

Theo nội dung hợp tác, Samsam Group đóng góp quyền sử dụng đất dưới tán rừng, trồng và chăm sóc, bảo vệ sâm. PDA Group góp vốn đầu tư hạ tầng, mua cây giống, chi trả nhân công chăm sóc và bảo vệ vườn sâm. Đồng thời, tham gia bao tiêu đầu ra, phục vụ nguyên liệu cho các dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và dược liệu. Đại diện Samsam Group giới thiệu vườn sâm giống Ngọc Linh cho đối tác PDA Group ẢNH: H.X.H Samsam Group có kinh nghiệm chuyên sâu trong trồng, chăm sóc và kiểm soát bệnh lý cây sâm; sở hữu vùng nguyên liệu sâm ở thôn 2 xã Trà Linh và đang vận hành nhà máy chế biến 2,5 ha tại Khu công nghiệp Tam Thăng (phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng). PDA Group là tập đoàn tập trung đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao và chăm sóc sức khỏe cộng đồng; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm chuyên sâu từ sâm Ngọc Linh.



