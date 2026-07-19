Đại tướng Lương Tam Quang tri ân người có công ở Gia Lai

Sáng 19.7, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026), đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà các thương, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công tiêu biểu tại tỉnh Gia Lai.

Tham gia đoàn còn có ông Cao Xuân Thạo, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai.

Đại tướng Lương Tam Quang cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Gia Lai ẢNH: T.B

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), đại tướng Lương Tam Quang cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng thắp hương tại từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đại tướng Lương Tam Quang dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn ẢNH: T.B

Tiếp đó, đoàn công tác đến Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai thăm hỏi, tặng quà và động viên các thương, bệnh binh đang điều trị, dưỡng bệnh. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng thường xuyên 9 người có công với cách mạng, gồm: 3 thương binh, bệnh binh; 3 người có công giúp đỡ cách mạng; 2 thân nhân liệt sĩ và 1 người hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tù đày.

Tại đây, đại tướng Lương Tam Quang bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh, cống hiến của các thế hệ cách mạng; khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và thân nhân.

Bộ trưởng cũng bày tỏ sự trân trọng trước ý chí vượt qua thương tật của các thương, bệnh binh; đồng thời đề nghị lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ và người lao động của trung tâm tiếp tục chăm sóc chu đáo người có công, góp phần thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa".

Đại tướng Lương Tam Quang và lãnh đạo tỉnh Gia Lai đến thăm Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Gia Lai ẢNH: T.B

Trong chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Công an đến thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiến (phường Quy Nhơn Nam), chúc Mẹ luôn mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu.

Đến thăm ông Nguyễn Văn Thiệt, thương binh 100% ở phường Quy Nhơn Đông, Bộ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ sự trân trọng trước những cống hiến, hy sinh của ông và gia đình đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; mong gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.

Đại tướng Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (thứ 2, từ phải qua) thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hiến ẢNH: T.B

Đại tướng Lương Tam Quang thăm ông Nguyễn Văn Thiệt ở phường Quy Nhơn Đông - thương binh 100% ẢNH: T.B

Đoàn công tác cũng thăm đại tá Chế Trường, thương binh 2/4, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai), hiện đang phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận những đóng góp của đại tá Chế Trường đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; đồng thời mong ông tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp cho sự phát triển của lực lượng.

Đại tướng Lương Tam Quang và lãnh đạo tỉnh Gia Lai thăm gia đình đại tá Chế Trường ẢNH: T.B

Kết thúc chuyến công tác, đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh sự hy sinh của các thế hệ đi trước là nền tảng để các thế hệ hôm nay tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng.

Bộ trưởng yêu cầu lực lượng Công an nhân dân, trong đó có Công an tỉnh Gia Lai, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng về bảo đảm an ninh, trật tự; đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng và các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.