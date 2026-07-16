Gia Lai chi 135 tỉ đồng hỗ trợ lưu học sinh Lào, Campuchia

Ngày 16.7, HĐND tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào và Campuchia học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và thành phố Đà Nẵng (Trường đại học Quảng Nam).

Theo nghị quyết, đối tượng được hưởng chính sách là lưu học sinh Lào và Campuchia được cử sang học theo các thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Gia Lai với các địa phương của hai nước. Thời gian hỗ trợ được tính theo thời gian học dự bị tiếng Việt, đào tạo chính thức và không bao gồm học kéo dài do không hoàn thành chương trình.

Lưu học sinh được hỗ trợ học phí theo mức thu của cơ sở đào tạo nhưng không vượt mức quy định của Chính phủ; được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Ngoài ra, mỗi lưu học sinh được hỗ trợ 3,1 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt gồm tài liệu học tập, tiền ăn, đi lại và chỗ ở. Mỗi người còn được hỗ trợ 3,4 triệu đồng tiền làm thị thực một lần trong toàn khóa học.

HĐND tỉnh Gia Lai thông qua nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào và Campuchia ẢNH: ĐỨC NHẬT

Vào dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Lào và Tết Chol Chnam Thmay của Campuchia (ngày 14.4 hằng năm), mỗi lưu học sinh được hỗ trợ 600.000 đồng để tham gia các hoạt động đón tết tại Việt Nam. Trường hợp ở lại trường trong dịp Tết Nguyên đán của Việt Nam, sẽ được hỗ trợ 600.000 đồng/ngày, tối đa 5 ngày, tương đương 3 triệu đồng.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, việc ban hành chính sách nhằm cụ thể hóa các thỏa thuận hợp tác giữa Gia Lai với các địa phương của Lào và Campuchia giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời tạo cơ sở pháp lý để triển khai chương trình tiếp nhận, đào tạo lưu học sinh.

Theo kế hoạch hợp tác đã được UBND tỉnh ban hành cuối năm 2025, Gia Lai cam kết cấp 400 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Lào và 300 suất học bổng toàn phần cho sinh viên Campuchia theo học tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh và tại thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn 2026 - 2030.

Kinh phí thực hiện chính sách được bảo đảm từ ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự kiến tổng kinh phí giai đoạn 2026 - 2030 là hơn 135,3 tỉ đồng, tăng khoảng 106,7 tỉ đồng so với giai đoạn 2021 - 2025.

Theo tỉnh Gia Lai, mức kinh phí tăng do quy mô tiếp nhận lưu học sinh được mở rộng. Nếu giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh tiếp nhận 237 lưu học sinh Lào, thì giai đoạn 2026 - 2030 dự kiến tiếp nhận 700 lưu học sinh, gồm 400 Lào và 300 Campuchia.