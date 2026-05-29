Hơn 600 lưu học sinh Lào tại Đà Nẵng hưởng loạt chính sách đặc biệt

Chiều 29.5, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua nghị quyết quy định mức chi sử dụng kinh phí viện trợ không hoàn lại cho các địa phương thuộc Lào để đào tạo, bồi dưỡng lưu học sinh Lào tại Đà Nẵng và chính sách hỗ trợ giáo viên do thành phố cử sang giảng dạy tiếng Việt tại Lào.

Theo nghị quyết, lưu học sinh Lào được thành phố Đà Nẵng cấp học bổng theo diện thỏa thuận sẽ được hỗ trợ nhiều khoản chi phí như học phí, sinh hoạt phí, đi lại, lưu trú ký túc xá, bảo hiểm y tế và khám sức khỏe tổng quát.

Trong đó, học phí được áp dụng theo mức thu của cơ sở đào tạo. Mức hỗ trợ sinh hoạt phí đối với lưu học sinh học cao đẳng, đại học và đào tạo tiếng Việt là 4,75 triệu đồng/người/tháng; đối với bậc sau đại học là 5,35 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, mỗi lưu học sinh còn được hỗ trợ trang cấp ban đầu với mức 5,8 triệu đồng/người.

Trường đại học Quảng Nam trao giấy khen cho các lưu học sinh Lào đạt kết quả cao trong học tập ẢNH: C.X

Bên cạnh đó, sinh viên Lào theo học tại Đà Nẵng còn được hỗ trợ chi phí đi lại, ký túc xá, bảo hiểm y tế, khám sức khỏe định kỳ và được xét hỗ trợ khuyến khích nếu đạt thành tích tốt trong học tập.

Không chỉ hỗ trợ đối với lưu học sinh thuộc diện học bổng theo thỏa thuận, thành phố Đà Nẵng còn hỗ trợ 100% học phí đào tạo tiếng Việt, cao đẳng và đại học cho lưu học sinh Lào theo diện tự túc.

Đối với giáo viên được thành phố cử sang giảng dạy tiếng Việt tại Lào, nghị quyết quy định hỗ trợ phụ cấp sinh hoạt phí 25 triệu đồng/người/tháng đối với giáo viên tuyển dụng tự do.

Riêng sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, viên chức và người lao động đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước được cử đi giảng dạy sẽ được hỗ trợ 15 triệu đồng/người/tháng để bảo đảm đời sống. Ngoài ra, các giáo viên này còn được hỗ trợ chi phí đi lại, bảo hiểm y tế và lưu trú trong thời gian công tác tại Lào.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, tính đến cuối tháng 3.2026, thành phố có 678 lưu học sinh Lào đang theo học theo diện học bổng, gồm 2 nghiên cứu sinh tiến sĩ, 64 học viên cao học, 553 sinh viên đại học và 59 sinh viên cao đẳng. Các lưu học sinh đến từ các tỉnh Savannakhet, Champasak, Salavane, Sekong, Attapeu và Bolykhamxay.

Hiện thành phố Đà Nẵng cũng có 10 giáo viên đang giảng dạy tiếng Việt tại Lào.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách này trong năm 2026 khoảng 62 tỉ đồng.

Thông qua nghị quyết chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết về chính sách hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm sinh cho trẻ em trên địa bàn thành phố. Dự kiến mỗi năm, ngân sách thành phố sẽ chi khoảng 500 triệu đồng để triển khai chính sách này. Đối tượng được hỗ trợ là trẻ em có hộ khẩu thường trú tại Đà Nẵng, có thẻ bảo hiểm y tế và thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn của Chính phủ hoặc thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng. Việc hỗ trợ được thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập có ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm y tế. Theo nghị quyết, thành phố sẽ thanh toán phần chi phí khám và phẫu thuật tim còn lại sau khi đã trừ phần bảo hiểm y tế chi trả cùng các khoản hỗ trợ từ tổ chức, cá nhân tài trợ. Ngoài chi phí điều trị, trẻ em còn được hỗ trợ tiền ăn 100.000 đồng/ngày trong thời gian nằm viện phẫu thuật (tối đa không quá 15 ngày) và hỗ trợ chi phí đi lại. Theo thống kê, giai đoạn 2023 - 2025, tại tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng (cũ) đã có 208 trẻ em được hỗ trợ phẫu thuật tim với tổng kinh phí 15,6 tỉ đồng.



