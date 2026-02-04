Mỗi sinh viên Lào là một 'đại sứ đặc biệt' vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Chiều 4.2, tại phường Bàn Thạch (TP.Đà Nẵng), đại tá Trần Hữu Ích đã chủ trì buổi gặp mặt 27 sinh viên Lào là con cán bộ quân đội thuộc Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy quân sự 4 tỉnh Nam Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn phía nam thành phố.

Tại buổi gặp mặt, đại tá Trần Hữu Ích đã ôn lại mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào; trong đó nhấn mạnh mối quan hệ gắn bó truyền thống giữa TP.Đà Nẵng với tỉnh Sê Kông và các tỉnh Nam Lào.

Đại tá Trần Hữu Ích, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, phát biểu tại buổi gặp mặt ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Đại tá Trần Hữu Ích động viên các sinh viên Lào nỗ lực học tập, tích cực tiếp thu kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn để sau này vận dụng hiệu quả vào công tác, góp phần xây dựng đất nước Lào ngày càng vững mạnh, phồn vinh. Đồng thời, thông qua quá trình học tập tại Việt Nam nói chung và TP.Đà Nẵng nói riêng, các sinh viên sẽ có điều kiện hiểu sâu sắc hơn về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Qua đó, các em tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của cha anh, chung tay vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước "mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững".

Đại tá Trần Hữu Ích cho biết, TP.Đà Nẵng luôn quan tâm, triển khai hiệu quả các chế độ, chính sách ưu đãi dành cho lưu học sinh Lào, đồng thời đẩy mạnh hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với các địa phương của Lào.

Thời gian tới, thành phố mong muốn tiếp tục đón nhận thêm nhiều sinh viên Lào, trong đó có con em cán bộ quân đội thuộc Sư đoàn 5 và các tỉnh Nam Lào sang học tập tại địa bàn Quảng Nam cũ (nay là TP.Đà Nẵng).

Trong khả năng và trách nhiệm của mình, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố sẽ tích cực tham mưu, tạo điều kiện tốt nhất để các sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện.

Kỳ vọng vào những 'đại sứ đặc biệt'

Đại tá Trần Hữu Ích cho hay, Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng thân thiết, núi liền núi, sông liền sông, cùng tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cùng chung dòng nước Mekong, có nhiều nét tương đồng về văn hóa và truyền thống nhân ái, gắn bó keo sơn suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc.

Trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, liên quân Việt – Lào đã kề vai sát cánh, cùng chung chiến hào, vượt qua muôn vàn gian khổ, giành thắng lợi vẻ vang.

Đại tá Trần Hữu Ích trao quà cho các sinh viên Lào ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Những năm qua, tỉnh Quảng Nam (cũ) và TP.Đà Nẵng đã không ngừng tăng cường hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực với các tỉnh Sê Kông, Sa La Văn và các tỉnh Nam Lào, góp phần xây dựng tuyến biên giới "Hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển".

"Thông qua việc học tập tại Việt Nam, các sinh viên Lào không chỉ được trang bị kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ mà còn trở thành những "đại sứ đặc biệt", góp phần lan tỏa hình ảnh tốt đẹp về đất nước, con người Việt Nam, góp phần làm cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào ngày càng bền chặt", đại tá Trần Hữu Ích nhấn mạnh.

Dịp này, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng đã trao 27 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các sinh viên Lào là con cán bộ quân đội thuộc Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy quân sự 4 tỉnh Nam Lào đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn phía nam thành phố.