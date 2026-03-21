Hơn 470 sinh viên Lào, Campuchia tìm thấy 'gia đình thứ hai' tại TP.HCM

Ngày 21.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị tổng kết chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM" giai đoạn 2021 - 2026.

Đây là một mô hình nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân, góp phần vun đắp tình hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia.



Nơi đất khách hóa quê nhà

"Thỉnh thoảng em mới có dịp về Lào, nên khi ở Việt Nam có mẹ nhận làm mẹ nuôi, em cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Tình cảm gia đình Lào - Việt Nam làm em cảm thấy mình thực sự có một gia đình ở bên này", bạn Sisongkham Mali, nữ sinh viên người Lào đang theo học tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch xúc động chia sẻ trong chuyến đi cùng gia đình nuôi tham quan các địa danh lịch sử tại TP.HCM.

Các bạn sinh viên Lào thắt khăn rằn cho nhau ẢNH: THÚY LIỄU

Cảm xúc của nữ du học sinh cũng là tiếng lòng chung của hàng trăm sinh viên khác. Theo báo cáo tổng kết giai đoạn 2022 - 2025, toàn thành phố đã có 289 gia đình nhận đỡ đầu cho 385 sinh viên Lào và 88 sinh viên Campuchia. Nhờ sự chăm sóc tận tình, các em sinh viên đã coi gia đình Việt Nam như "gia đình thứ hai" của mình, giữ mối gắn kết bền chặt ngay cả khi đã tốt nghiệp hay về nước.

Chị Tô Phương Anh, công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Tân Bình (mẹ nuôi của Sisongkham Mali) cho biết, gia đình hiện đang nhận nuôi 4 sinh viên.

Sinh viên Lào, Campuchia cùng các gia đình nuôi chụp ảnh lưu niệm tại Tháp Tam Thắng, biểu tượng phát triển mới của TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

"Mình nhận nuôi và thương các con như con ruột, xem đây như gia đình thứ hai của các bạn. Các mẹ mong muốn giúp các con hiểu thêm về văn hóa, ẩm thực, lịch sử và con người Việt Nam, để các con thấy được cuộc sống hòa bình hiện tại đáng trân trọng thế nào", chị Phương Anh chia sẻ.

Những "sứ giả" đối ngoại nhân dân

Thành công của chương trình trong suốt 5 năm qua là sự phối hợp chặt chẽ giữa MTTQ TP.HCM cùng các tổ chức thành viên như: Thành đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị.

Lãnh đạo MTTQ TP.HCM và các bạn sinh viên Lào, Campuchia nghe thuyết minh tại địa đạo Long Phước (phường Tam Long, TP.HCM) ẢNH: THÚY LIỄU

Không chỉ dừng lại ở những bữa cơm gia đình ấm cúng, các tổ chức đoàn thể đã không ngừng sáng tạo, mang đến cho sinh viên quốc tế những trải nghiệm thực tế sinh động. Các bạn trẻ được tham gia những chuyến hành trình về nguồn tại di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác Cần Giờ, địa đạo Củ Chi, căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định tại Bến Tre hay "Hành trình về đất sen hồng" tại tỉnh Đồng Tháp.

Qua từng chuyến đi, tình cảm gắn bó càng thêm bền chặt, chính các gia đình Việt Nam và các sinh viên Lào, Campuchia đã trở thành những "sứ giả" đối ngoại nhân dân.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại TP.HCM ẢNH: THÚY LIỄU

Phát biểu tại lễ tổng kết, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM khẳng định: "Hiệu quả lớn nhất của chương trình là tạo ra môi trường tốt cho sinh viên tham gia trải nghiệm đời sống sinh hoạt hằng ngày; qua đó gắn kết, bồi đắp tình cảm, tinh thần của các bạn khi phải học tập xa nhà. Trên cơ sở những thành công đạt được, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã tham mưu cho Thường trực Thành ủy tiếp tục chấp thuận chủ trương để triển khai chương trình trong giai đoạn 2026 - 2030".

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tặng bằng khen cho 7 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện chương trình ý nghĩa này.