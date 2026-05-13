THACO bắt tay Đà Nẵng phát triển vùng sâm Ngọc Linh 8.000 ha

Mạnh Cường
13/05/2026 19:31 GMT+7

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cùng đại diện Tập đoàn THACO khảo sát thực tế vùng trồng sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh, qua đó thúc đẩy đề án phát triển khoảng 8.000 ha sâm và dược liệu phía tây thành phố, gắn với chế biến sâu.

Ngày 13.5, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực tế vùng trồng sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác đã đến thăm mô hình trồng sâm Ngọc Linh của hộ ông Hồ Văn Du tại thôn 2 (xã Trà Linh). Tiếp đó, đoàn khảo sát và làm việc tại Trạm dược liệu Trà Linh thuộc Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và dược liệu.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường thành phố Đà Nẵng đã báo cáo tình hình phát triển vùng dược liệu, đồng thời đề xuất nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy ngành dược liệu phát triển bền vững.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng kiểm tra những cây sâm Ngọc Linh

Đại diện Tập đoàn THACO cũng trình bày phương án triển khai dự án trồng sâm và phát triển dược liệu tại địa phương.

Qua khảo sát thực tế và lắng nghe các ý kiến, ông Lê Ngọc Quang cho biết thành phố sẽ rà soát lại quỹ đất trồng sâm và dược liệu để tạo cơ sở pháp lý vững chắc, qua đó thúc đẩy nhanh các dự án đầu tư, phát triển kinh tế dưới tán rừng.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các doanh nghiệp, đặc biệt là Tập đoàn THACO cần chú trọng đầu tư vào nghiên cứu chuyên sâu về sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu quý nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, khẳng định thương hiệu sâm Ngọc Linh Đà Nẵng trên thị trường trong nước và quốc tế.

Ông Quang cũng thống nhất với kiến nghị của UBND thành phố và các sở, ngành về việc sớm ban hành bộ tiêu chuẩn, tiêu chí trồng sâm Ngọc Linh. Theo đó, việc phát triển vùng sâm phải gắn với bảo vệ môi trường, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân canh tác theo hướng bền vững, thân thiện với thiên nhiên.

Ông Lê Ngọc Quang (đầu tiên bên phải qua) khảo sát thực tế vùng trồng sâm Ngọc Linh tại xã Trà Linh

Liên quan đến hạ tầng khu vực miền núi, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh ưu tiên đầu tư giao thông kết nối vùng, đồng thời rà soát các khu dân cư, trụ sở làm việc có nguy cơ sạt lở để kịp thời quy hoạch, sắp xếp lại dân cư, bảo đảm an toàn cho người dân và tài sản nhà nước.

Đối với hệ thống điện lưới và viễn thông, ông Lê Ngọc Quang cho biết thành phố sẽ khẩn trương kiểm tra, xây dựng giải pháp cụ thể, chủ động bố trí nguồn lực để sớm xóa các vùng lõm sóng và thiếu điện tại khu vực miền núi phía tây.

Theo ông Quang, một trong những định hướng trọng điểm hiện nay là đề án hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và Tập đoàn THACO nhằm phát triển vùng trồng sâm Ngọc Linh, dược liệu, chăn nuôi kết hợp du lịch sinh thái với quy mô khoảng 8.000 ha.

Ngoài ra, sẽ có dự án nhà máy chế biến sản phẩm từ sâm Ngọc Linh và dược liệu dự kiến được xây dựng tại Khu kinh tế mở Chu Lai và có thể khởi công vào cuối năm nay. Đây là dự án có ý nghĩa rất lớn với các xã phía tây thành phố.

Trung tâm Phát triển sâm Ngọc Linh và Dược liệu được UBND thành phố Đà Nẵng giao quản lý hơn 50 ha rừng tự nhiên tại thôn 2 (xã Trà Linh), nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ và phát triển nguồn gen giống gốc cây sâm Ngọc Linh.

