Hội thi sâm Ngọc Linh: Nơi quy tụ những củ sâm đặc biệt

Ngày 6.2, UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết đang tổ chức "Hội thi sâm Ngọc Linh lần thứ nhất năm 2023". Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện của phiên chợ sâm Ngọc Linh lần 2 tại H.Tu Mơ Rông".



Ông A Chung đem 3 củ sâm đặc biệt đến hội thi sâm Ngọc Linh ĐỨC NHẬT

Tham dự hội thi có 7 đơn vị, cá nhân với 22 củ sâm Ngọc Linh có độ tuổi từ 9 đến 30 năm. Tại hội thi, các tổ chức, cá nhân sẽ giới thiệu, thuyết minh về nguồn gốc, hình dạng và tuổi của củ sâm Ngọc Linh. Từ đó, Ban tổ chức sẽ chọn ra củ sâm to, đẹp, chất lượng nhất để trao giải. Sau khi trao giải, tối cùng ngày Ban tổ chức sẽ tổ chức đấu giá những củ sâm tham gia cuộc thi.

Củ sâm Ngọc Linh có 4 mầm tham dự hội thi ĐỨC NHẬT

Tham dự hội thi, ông A Chung (xã Măng Ri, H.Tu Mơ Rông) mang đến 3 củ sâm Ngọc Linh có độ tuổi trên 10 năm với trọng lượng từ 100 - 200 gr/củ.



"Năm nay gia đình tôi mang đến hội thi 3 củ sâm Ngọc Linh, trong đó củ to nhất 200 gr. Trong số sâm tham dự hội thi có một củ với 4 mầm tôi thấy rất lạ nên hy vọng sẽ đoạt giải. Thông qua hội thi, tôi mong muốn quảng bá xa hơn cây dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh. Từ đó, bà con ở mảnh đất sâm Ngọc Linh - Tu Mơ Rông cùng nhau chung tay phát triển", ông A Chung chia sẻ.

Củ sâm Ngọc Linh có hình chữ S giống như hình ảnh đất nước Việt Nam ĐỨC NHẬT

Đưa đến hội thi sâm Ngọc Linh 3 củ sâm "khủng", ông Đoàn Văn Thu, Giám đốc nghiên cứu - phát triển, Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum cho hay, những củ sâm này đã được tìm thấy trong tự nhiên và đưa về trồng hơn 20 năm nay.

Tương tự, củ sâm của nhóm hộ ở thôn Lê Văng (xã Đăk Na, H.Tu Mơ Rông) được tìm thấy tại khoảnh 4, tiểu khu 202, giáp ranh với khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh (H.Đăk Glei, Kon Tum) từ năm 2018.

Sau đó, nhóm hộ này đã đưa về chăm sóc, bảo tồn để lấy hạt. Nếu đếm số mắt trên củ sâm thì có độ tuổi trên 30 năm với trọng lượng 200 gr. Củ sâm này đặc biệt vì rễ và lá uốn lượn tự nhiên hình chữ S như hình ảnh đất nước Việt Nam.



Những củ sâm Ngọc Linh khủng tham dự hội thi ĐỨC NHẬT

Theo UBND H.Tu Mơ Rông, những củ sâm to, đẹp thường được chăm sóc tốt, đúng kỹ thuật. Do đó, thời gian tới, huyện dự kiến sẽ mời người đoạt giải cao nhất trong hội thi hướng dẫn cho bà con quy trình trồng sâm đạt củ to, đẹp và chất lượng.

Củ sâm Ngọc Linh khủng hàng chục năm tuổi ĐỨC NHẬT

Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch UBND H.Tu Mơ Rông cho biết, hội thi có sự góp mặt của nhiều đơn vị, cá nhân với những củ sâm đặc biệt. Những củ sâm này không chỉ nổi bật về độ tuổi, trọng lượng lớn mà còn có hình dáng kỳ lạ, độc đáo.

"Phiên chợ lần này hứa hẹn sẽ mang đến cho khách tham quan, mua sắm một trải nghiệm thoải mái nhất; nguồn gốc và chất lượng các sản phẩm được đảm bảo, kiểm chứng rõ ràng", ông Mạnh nói.

Củ sâm đạt giải nhất thuộc sở hữu của Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh K5. ĐỨC NHẬT

Đến tối cùng ngày (6.2), ban tổ chức đã trao giải nhất cho củ sâm hơn 20 năm tuổi, nặng 259 gram, chiều dài 32 cm của Công ty cổ phần sâm Ngọc Linh K5. Giải nhì thuộc về Hợp tác xã cộng đồng phụ nữ Đăk Viên, xã Tê Xăng với củ sâm 14 năm tuổi, nặng khoảng 200 gram, chiều dài khoảng 22 cm và hộ gia đình ông A Chung (thôn Đăk Dơn, xã Măng Ri) với củ sâm hơn 20 năm tuổi, nặng 180 gram, chiều dài khoảng 20 cm.