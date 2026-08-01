Đà Nẵng: Truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ tìm thấy tại hang Đá Sập

Chiều 31.7, tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha (thành phố Đà Nẵng), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương đã trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 4 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin vừa được tìm kiếm, quy tập tại hang Đá Sập, núi Lâm Tây (thôn Đại Đồng, xã Hà Nha).

Lãnh đạo địa phương, lực lượng vũ trang đưa hài cốt các liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha ẢNH: QUANG CƯỜNG

Dự buổi lễ có đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng; đại diện Ban Chỉ đạo 515 thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ, Ban liên lạc Trung đoàn Pháo binh 575 - Mặt trận 44 Quảng Đà cùng lãnh đạo địa phương, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và đông đảo người dân.

Cuộc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại hang Đá Sập được triển khai từ ngày 12.7 trong "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin".

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tổ chức lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở hang Đá Sập ẢNH: QUANG CƯỜNG

Trên cơ sở kết quả gặp gỡ nhân chứng, nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, tổ chức hội thảo và khảo sát thực địa, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng đã huy động lực lượng tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Ngày 13.7, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện 5 hài cốt liệt sĩ đầu tiên và tổ chức truy điệu, an táng vào ngày 14.7 tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha. Tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, ngày 20.7 phát hiện thêm 2 hài cốt, ngày 22.7 phát hiện thêm 1 hài cốt và sau đó tiếp tục tìm thấy hài cốt liệt sĩ thứ 9.

Việc an táng 4 hài cốt trong đợt này nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại hang Đá Sập lên 9.

Các hài cốt liệt sĩ được cán bộ, chiến sĩ đưa về nơi an nghỉ cuối cùng ẢNH: QUANG CƯỜNG

Theo Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, hang Đá Sập có địa hình đặc biệt hiểm trở, cửa hang bị bom đánh sập, đất đá che lấp; bên trong chật hẹp, nhiều nhánh, thiếu ánh sáng và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở.

Trong quá trình tìm kiếm, cán bộ, chiến sĩ đã kiên trì bóc tách từng lớp đất đá, thu thập hài cốt, di vật và mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình để phục vụ công tác xác minh, xác định danh tính các liệt sĩ.

Đại tá Nguyễn Tấn Tuân, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại lễ truy điệu, an táng 4 hài cốt liệt sĩ ở xã Hà Nha ẢNH: QUANG CƯỜNG

Những nén hương được thắp lên, gửi gắm lòng biết ơn đối với các liệt sĩ ẢNH: QUANG CƯỜNG

Sau lễ truy điệu, 4 hài cốt liệt sĩ được an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Hà Nha.

Lực lượng chức năng cho biết sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, kiểm tra các vị trí còn nghi vấn với quyết tâm tiếp tục quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và thân nhân.