Doanh nhân 30 năm thờ 17 hài cốt nghi liệt sĩ, chính quyền vào cuộc xác minh

Ngày 30.7, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, vừa tổ chức hội nghị khảo sát, lấy ý kiến nhân chứng nhằm xác minh thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ tại xã Hiệp Đức (thành phố Đà Nẵng).

Trước đó, đại tá Đỗ Nguyên Hoài, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ban Chỉ huy quân sự xã Hiệp Đức cùng 2 nhân chứng là bà Trần Thị Thanh Hải và bà Đặng Ngọc Nga (cùng quê thành phố Đà Nẵng).

Toàn cảnh hội nghị khảo sát, lấy ý kiến nhân chứng xác minh nguồn gốc, làm rõ thông tin về 17 hài cốt nghi là liệt sĩ ẢNH: QUANG CƯỜNG

Theo lời kể của các nhân chứng, năm 1994, trong quá trình san ủi mặt bằng để xây dựng Nhà Văn hóa huyện Hiệp Đức (tỉnh Quảng Nam cũ), đơn vị thi công phát hiện một hố chôn chứa 17 bộ hài cốt cùng nhiều di vật, gồm: quần áo, dép cao su, giày, súng AK và súng M79.

Sau khi nhận được thông tin, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hiệp Đức (cũ) đã cử cán bộ đến kiểm tra, xác minh. Tuy nhiên, do thời điểm đó chưa có đủ cơ sở để kết luận đây là hài cốt liệt sĩ nên chưa thực hiện quy tập về nghĩa trang liệt sĩ.

Sau đó, toàn bộ số hài cốt được ông Võ Đình Thế (một doanh nhân tại TP.HCM, quê ở xã Thu Bồn, thành phố Đà Nẵng) di dời về chôn cất tại khu vực chân đồi Tranh, thôn An Đông, xã Hiệp Đức.

Bà Trần Thị Thanh Hải, nhân chứng cung cấp thông tin tại hội nghị ẢNH: QUANG CƯỜNG

Đến năm 2019, khu mộ này tiếp tục được di chuyển về khu vực Gò Cao, xã Thu Bồn, để xây dựng phần mộ và tổ chức thờ cúng. Hằng năm, ông Thế tổ chức lễ giỗ chung cho các hài cốt được cho là liệt sĩ; tại nhà riêng ở TP.HCM ông cũng lập gian thờ để tưởng nhớ.

Đại tá Đỗ Nguyên Hoài yêu cầu các cơ quan chuyên môn khẩn trương rà soát, đối chiếu hồ sơ, tài liệu; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân chứng và các đơn vị liên quan để xác minh nguồn gốc, làm rõ từng nội dung được cung cấp.

Theo đại tá Hoài, quá trình xác minh phải bảo đảm chặt chẽ, khách quan, không bỏ sót những thông tin có giá trị. Trên cơ sở kết quả thu thập, xác minh, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng sẽ tham mưu tổ chức hội thảo, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Nếu đủ cơ sở xác định là hài cốt liệt sĩ, cơ quan chức năng sẽ tiến hành quy tập theo quy định, góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và nhân dân.

Dự kiến ngày 5.8, UBND xã Hiệp Đức sẽ tổ chức hội thảo, mời các nhân chứng liên quan cung cấp thêm thông tin, tư liệu nhằm tiếp tục làm rõ nguồn gốc khu mộ có 17 hài cốt này, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.