Quảng Ngãi: Phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ còn bọc áo mưa kèm đôi giày vải

Sáng 30.7, đại tá Trịnh Công Sơn, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, xác nhận thông tin trên. Hiện hài cốt liệt sĩ đã được cất bốc, hoàn tất các thủ tục cần thiết và đưa về nhà chờ tại Trung tâm y tế Đăk Glei để tiếp tục thực hiện các bước theo quy định.

Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ẢNH: BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ XÃ ĐĂK PÉK

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék (Quảng Ngãi), ngày 29.7, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã tổ chức tìm kiếm tại hai khu vực, gồm: thôn Đăk Xanh và thôn 16/5 thuộc xã Đăk Pék, với sự tham gia của 15 cán bộ, chiến sĩ; tổng khối lượng đất đào trong ngày khoảng 11 m³.

Lực lượng quân đội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại xã Đăk Pék (Quảng Ngãi) ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy quân sự xã Đăk Pék phát hiện 1 hài cốt liệt sĩ, còn áo mưa bọc bên ngoài, kèm 1 đôi giày vải quân nhu và bộ xương tương đối đầy đủ.

Lực lượng quân đội quy tập hài cốt liệt sĩ sau khi được tìm thấy ẢNH: BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUẢNG NGÃI

Theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh, Đội K53 sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm tại các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ, gồm: đường Nơ Trang Long, trước UBND phường Trường Chinh (cũ); khu vực sân vận động Kon Tum (cũ), phía tây khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm; khuôn viên dự án FLC (cũ); khu vực phía tây sân bay Kon Tum (cũ) và khu vực thôn Đăk Xanh, thôn Đăk Ra, thôn 16/5, xã Đăk Pék. Thời gian thực hiện việc tìm kiếm đến hết ngày 31.8.

Trước đó, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi triển khai đợt tìm kiếm tại khu vực đường Trường Chinh, lực lượng chức năng đã quy tập được tổng cộng 4 hài cốt liệt sĩ trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm. Sau khi cất bốc, các hài cốt được đưa về nhà quản trang để tổ chức thờ cúng, dâng hương theo quy định.