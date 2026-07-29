Quy tập được 150 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 29.7, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu A và khu B trong công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng.



Tại rãnh mộ thứ nhất thuộc khu A, lực lượng đã đào, di dời hơn 30 m³ đất. Tại khu B, khoảng 20 m³ đất được di dời để tiếp cận các vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cũng lắp đặt nhà bạt lớn tại rãnh mộ khu B nhằm che chắn khu vực khai quật trước ảnh hưởng của thời tiết, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Trong ngày, tại khu B, lực lượng chức năng phát hiện, cất bốc và quy tập 6 hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 hài cốt có di vật đi kèm. Các di vật được thu nhận, bảo quản để phục vụ công tác phân tích, đối chiếu và tìm kiếm manh mối về danh tính liệt sĩ.

Tính đến ngày 29.7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 150 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ẢNH: THÚY LIỄU

Phát hiện 4 vị trí mộ tập thể

Lũy kế từ ngày 23.6 đến hết ngày 29.7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập 150 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Trong số này có 128 hài cốt được chôn riêng lẻ và 22 hài cốt được chôn tập trung tại 4 vị trí mộ tập thể. Cụ thể, 2 vị trí mộ tập thể được phát hiện tại khu A và 2 vị trí tại khu B.

Quá trình tìm kiếm được thực hiện bằng việc kết hợp thông tin từ nhân chứng lịch sử, tài liệu lưu trữ, dữ liệu khảo sát địa vật lý và những dấu vết ghi nhận trên thực địa. Từng lớp đất được bóc tách, sàng lọc thận trọng nhằm tránh bỏ sót hài cốt, di vật và các dấu tích liên quan.

Hiện Bộ Tư lệnh TP.HCM chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm nằm trong khu vực tìm kiếm, qua đó tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật tại khu A.

Khu vực công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa địa Đô Thành, Chí Hòa - Sài Gòn. Qua đối chiếu các nguồn tư liệu và lời kể nhân chứng, cơ quan chức năng xác định nơi đây có dấu hiệu là địa điểm chôn cất cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết việc tìm kiếm sẽ tiếp tục được triển khai cẩn trọng, hướng tới quy tập đầy đủ hài cốt, thu nhận mẫu phục vụ giám định ADN và từng bước xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.