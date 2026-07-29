Quân khu 7 kêu gọi cung cấp thông tin tìm hài cốt liệt sĩ tại Gò Cát

Ngày 29.7, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 ban hành thư kêu gọi cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Gò Cát, khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TP.HCM.



Thư kêu gọi được gửi đến hội cựu chiến binh các cấp; ban liên lạc các đơn vị, mặt trận; cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội; thân nhân liệt sĩ; cựu quân nhân, du kích, dân quân, người từng phục vụ kháng chiến và nhân dân.

Nghi có nhiều hố chôn tập thể

Theo Ban Chỉ đạo Quân khu 7, các cơ quan, đơn vị đang phối hợp thu thập thông tin, xác minh địa điểm chôn cất những liệt sĩ hy sinh tại chiến trường các tỉnh miền Đông Nam bộ trong những năm 1971 - 1972.

Từ các nguồn thông tin đã thu thập, cơ quan chức năng xác định khu vực Gò Cát - Lái Thiêu, nay thuộc khu phố Đông Nhì, phường Lái Thiêu, TP.HCM, có dấu hiệu từng là nơi chôn cất cán bộ, chiến sĩ cách mạng hy sinh.

Trong những năm 1971 - 1972, xe tải của quân đội Việt Nam Cộng hòa được cho là thường chở thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng đến chôn trong nhiều hố tập thể tại khu vực này. Những vị trí nghi vấn nằm quanh công viên và khu vực đối diện Bệnh viện quốc tế Becamex.

Để có thêm căn cứ xác minh, tổ chức hội thảo và triển khai tìm kiếm, quy tập, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 đề nghị các cựu chiến binh, du kích, dân quân, cán bộ từng chiến đấu hoặc phục vụ chiến đấu trên địa bàn; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại khu vực Gò Cát - Lái Thiêu cung cấp những thông tin còn lưu giữ.

Nội dung cần cung cấp gồm việc vận chuyển thi thể cán bộ, chiến sĩ cách mạng; vị trí chôn cất; nơi đối phương tập kết thi thể liệt sĩ; những dấu mốc địa hình cũ hoặc các thông tin khác có liên quan.

Thư kêu gọi cung cấp thông tin tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Gò Cát của Quân khu 7 ẢNH: CHỤP LẠI THƯ KÊU GỌI





Mọi manh mối đều có giá trị

Thông tin có thể được gửi đến cơ quan chức năng, ban chỉ huy quân sự các xã, phường hoặc Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Người dân cũng có thể liên hệ đại tá Nguyễn Chí Bắc, Trưởng phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị Quân khu 7, qua số điện thoại 0947459639.

Ban Chỉ đạo Quân khu 7 nhấn mạnh mọi thông tin dù nhỏ nhất đều được ghi nhận và có thể trở thành căn cứ quan trọng, giúp rút ngắn thời gian xác minh, khoanh vùng vị trí chôn cất.

Việc thu thập thông tin nhằm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình; đồng thời đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và tiếp nối đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa". Thư kêu gọi do thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu 7 ký.

Quân khu 7 mở rộng địa bàn tìm kiếm liệt sĩ Giai đoạn 2021 - 2025, lực lượng Quân khu 7 đã tìm kiếm, quy tập hơn 2.600 hài cốt liệt sĩ, trong đó hơn 2.000 hài cốt được tìm thấy trên đất bạn Campuchia và hơn 480 hài cốt trong nước. Ngày 6.7, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức truy điệu, an táng 173 hài cốt được đưa về nước trong đợt 2, nâng kết quả quy tập trong giai đoạn XXV lên 511 hài cốt. Qua 25 giai đoạn, các lực lượng của tỉnh đã hồi hương 9.183 hài cốt liệt sĩ, trong đó 282 trường hợp xác định được tên và địa chỉ. Trong nước, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng, khu vực Bệnh viện K76A (TP.HCM) và xã Minh Đức (TP.Đồng Nai) cùng nhiều chiến trường cũ. Tại xã Minh Đức, đến ngày 29.7, lực lượng chức năng quy tập được 26 hài cốt (trong đó, khoảng 50% đã được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN). Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Quân khu 7 đặt mục tiêu quy tập 1.500 hài cốt liệt sĩ từ tháng 4.2026 - 7.2027.



