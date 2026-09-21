Đỉnh núi xuất hiện nhiều vết nứt lớn, hàng chục hộ dân phải di dời khẩn cấp

Chiều 21.9, trung tá Nguyễn Phúc Trường, Chính trị viên Đồn biên phòng Ga Ry (xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng), cho biết đơn vị vừa phối hợp chính quyền địa phương di dời khẩn cấp 40 hộ dân với 133 nhân khẩu đến nơi an toàn do khu vực đỉnh núi Pơrlai xuất hiện nhiều vết nứt lớn, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất.

Theo đó, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, Đồn biên phòng Ga Ry nhận được tin báo của người dân về việc tại khu vực đỉnh núi Pơrlai (thuộc thôn Ga Ri, xã Hùng Sơn) xuất hiện nhiều vết nứt dài, sâu. Một số cây cối tại khu vực này cũng bị gãy đổ, cho thấy nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra.

Đỉnh núi Pơrlai xuất hiện nhiều vết nứt lớn ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Ngay sau khi nhận tin, Đồn biên phòng Ga Ry nhanh chóng cử lực lượng cơ động đến hiện trường kiểm tra, đánh giá tình hình.

Qua khảo sát thực tế, lực lượng chức năng nhận thấy diễn biến tại khu vực núi Pơrlai phức tạp, nguy cơ sạt lở có thể đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của các hộ dân sinh sống phía dưới chân núi.

Trước tình hình trên, Đồn biên phòng Ga Ry huy động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và lực lượng tại chỗ tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Đến nay, lực lượng chức năng đã di dời 40 hộ với 133 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn.

Nhiều tài sản được di dời đến nơi an toàn ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Để hỗ trợ người dân trong thời gian tạm trú, Đồn biên phòng Ga Ry đã trích nguồn dự trữ hỗ trợ 200 kg gạo cho các gia đình. Đồng thời bố trí tổ quân y trực tiếp thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí và hướng dẫn người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, ăn chín, uống sôi nhằm bảo đảm sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh tại khu vực tập trung.

Trung tá Nguyễn Phúc Trường cho hay, trên địa bàn đơn vị quản lý hiện có khoảng 17 khu vực có nguy cơ sạt lở. Cán bộ, chiến sĩ đang duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình trạng sụt lún tại đỉnh núi Pơrlai cũng như các khu vực có nguy cơ sạt lở.

Thăm khám sức khỏe cho người dân sau khi được di dời đến nơi an toàn ẢNH: PHÚC TRƯỜNG

Lực lượng biên phòng đồng thời chuẩn bị các phương án ứng phó, hỗ trợ và cứu nạn khi cần thiết, nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.