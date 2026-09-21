Sạt lở núi ở Nghệ An, di dời khẩn cấp 54 hộ dân

Ngày 21.9, thông tin từ UBND xã Yên Na (Nghệ An) cho biết chính quyền xã đã cho sơ tán 54 hộ dân ở bản Huồi Pai ra khỏi khu vực nguy hiểm do núi lở.

Một mảng núi đổ sập xuống đường ở bản Huồi Pai ẢNH: YÊN NA

Trước đó, chiều tối 18.9, một mảng núi lớn bất ngờ sạt xuống khu vực khe Chà Hạ, bản Huồi Pai.

Hàng ngàn mét khối đất đá vùi lấp tỉnh lộ 543C kéo theo đất đá, cây cối tràn xuống lòng khe, khiến dòng chảy khe bị chặn đứng.

Khu vực sạt lở núi gần khu dân cư ẢNH: YÊN NA

Khu vực sạt lở nằm gần nơi sinh sống của nhiều hộ dân, trong khi nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở vẫn ở mức cao.

Chính quyền địa phương đã khẩn cấp huy động lực lượng tổ chức sơ tán 54 hộ dân bản Huồi Pai ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các hộ dân được đưa đến Trường Mầm non xã Yên Na tạm thời tránh trú để bảo đảm an toàn.

Sơ tán, di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm ẢNH: YÊN NA

Hiện nay, khu vực núi sạt lở nguy hiểm quanh khe Chà Hạ đã được phong tỏa, hạn chế người dân tiếp cận.

Các lực lượng chức năng được bố trí túc trực để theo dõi diễn biến, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tự ý trở lại khu vực chân núi khi chưa có thông báo an toàn.

Chính quyền địa phương cho làm cầu tạm để người dân qua lại ẢNH: YÊN NA

Mưa lũ cũng cuốn trôi một số cây cầu trên địa bàn xã. Để đảm bảo việc lưu thông, xã Yên Na cũng huy động lực lượng bắc cầu tạm qua suối, đồng thời mở tuyến đường tạm phục vụ học sinh đến trường và bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt của người dân.