    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thời sự

    Sạt lở núi ở Nghệ An, di dời khẩn cấp 54 hộ dân

    Khánh Hoan
    Khánh Hoan

    Mưa lớn kéo dài khiến một mảng núi lớn ở xã Yên Na (Nghệ An) bị lở, chính quyền phải di dời khẩn cấp 54 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

    Ngày 21.9, thông tin từ UBND xã Yên Na (Nghệ An) cho biết chính quyền xã đã cho sơ tán 54 hộ dân ở bản Huồi Pai ra khỏi khu vực nguy hiểm do núi lở.

    Di dời khẩn cấp 54 hộ dân ở Nghệ An vì núi lở - Ảnh 1.

    Một mảng núi đổ sập xuống đường ở bản Huồi Pai

    ẢNH: YÊN NA

    Trước đó, chiều tối 18.9, một mảng núi lớn bất ngờ sạt xuống khu vực khe Chà Hạ, bản Huồi Pai. 

    Hàng ngàn mét khối đất đá vùi lấp tỉnh lộ 543C kéo theo đất đá, cây cối tràn xuống lòng khe, khiến dòng chảy khe bị chặn đứng.

    Di dời khẩn cấp 54 hộ dân ở Nghệ An vì núi lở - Ảnh 2.

    Khu vực sạt lở núi gần khu dân cư

    ẢNH: YÊN NA

    Khu vực sạt lở nằm gần nơi sinh sống của nhiều hộ dân, trong khi nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở vẫn ở mức cao.

    Chính quyền địa phương đã khẩn cấp huy động lực lượng tổ chức sơ tán 54 hộ dân bản Huồi Pai ra khỏi khu vực nguy hiểm. 

    Các hộ dân được đưa đến Trường Mầm non xã Yên Na tạm thời tránh trú để bảo đảm an toàn.

    Di dời khẩn cấp 54 hộ dân ở Nghệ An vì núi lở - Ảnh 3.

    Sơ tán, di dời các hộ dân nằm trong khu vực nguy hiểm

    ẢNH: YÊN NA

    Hiện nay, khu vực núi sạt lở nguy hiểm quanh khe Chà Hạ đã được phong tỏa, hạn chế người dân tiếp cận. 

    Các lực lượng chức năng được bố trí túc trực để theo dõi diễn biến, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 

    Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không tự ý trở lại khu vực chân núi khi chưa có thông báo an toàn.

    Di dời khẩn cấp 54 hộ dân ở Nghệ An vì núi lở - Ảnh 4.

    Chính quyền địa phương cho làm cầu tạm để người dân qua lại

    ẢNH: YÊN NA

    Mưa lũ cũng cuốn trôi một số cây cầu trên địa bàn xã. Để đảm bảo việc lưu thông, xã Yên Na cũng huy động lực lượng bắc cầu tạm qua suối, đồng thời mở tuyến đường tạm phục vụ học sinh đến trường và bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

    Tin liên quan

    Còn 19.007 nhà dân ngập lụt do mưa lũ

    Còn 19.007 nhà dân ngập lụt do mưa lũ

    Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ NN-MT) cho biết thống kê đến chiều 18.9, thiệt hại do mưa lũ ở các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ tiếp tục gia tăng.

    Khám phá thêm chủ đề

    xã Yên Na Sơ tán Nghệ An Sạt lở núi

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận