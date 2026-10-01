Thủy điện lớn nhất miền Nam tăng xả lũ trở lại sau nhiều ngày liên tiếp giảm

Sáng 1.10, Công ty Thủy điện Trị An phát đi thông báo cho biết sẽ tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn.

Hằng nằm, vào mùa mưa, Thủy điện Trị An đều xả lũ qua đập tràn để bảo vệ an toàn hồ chứa ẢNH: LÊ LÂM

Thông báo cho biết, lúc 8 giờ ngày 1.10, mực nước thượng lưu hồ đạt 61,5 m (cao trình hồ là 61 m); lưu lượng nước về hồ là 1.710 m3/giây.

Trên cơ sở lưu lượng nước về hồ Trị An, mực nước thượng lưu, thông tin thủy văn của các nhà máy thủy điện bậc trên và mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều và đang hạ thấp dần, để đảm bảo an toàn công trình và hạ du, công ty tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa vào chiều cùng ngày.

Cụ thể, công ty sẽ tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn vào 2 lần: lần 1 vào lúc 13 giờ, tăng từ 146 m3/giây lên 288 m3/giây; lần 2 vào lúc 16 giờ, tăng từ 288 m3/giây lên 423 m3/giây.

Cộng thêm lưu lượng nước qua tuabin phát điện dao động từ 460 m3/giây đến 800 m3/giây, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: từ 883 m3/giây đến 1.223 m3/giây (tùy theo phương thức huy động của Điều độ Quốc gia).

Thông báo cũng cho biết, tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại Trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Cận cảnh chân đập tràn Thủy điện Trị An khi xả lũ ẢNH: LÊ LÂM

Công ty thông báo đến Ban Phòng thủ dân sự các cấp, các cơ quan chính quyền địa phương liên quan được biết để chỉ đạo, phối hợp và thông báo cho nhân dân vùng hạ du hồ chứa chủ động có biện pháp phòng ngừa, nhằm tránh những ảnh hưởng có thể xảy ra.

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn thành phố Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện Thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, Công ty Thủy điện Trị An đều xả nước để đảm bảo an toàn hồ chứa, một số hộ dân nuôi cá ở vùng trũng thấp có thể bị ảnh hưởng, còn lại không gây thiệt hại lớn.