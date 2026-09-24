Theo thông báo từ Công ty Thủy điện Trị An, trong ngày hôm nay (24.9) công ty sẽ tăng lượng nước xả lũ qua đập tràn, lên gần 600 m3/giây.

Thủy điện Trị An xả lũ qua đập tràn với lưu lượng lớn vào mùa mưa năm 2025 ẢNH: LÊ LÂM

Theo đó, lượng nước ở thượng lưu về nhiều (hơn 2.200 m3/giây, đo vào 16 giờ ngày 23.9), mực nước đạt mức 60,6 m (cao trình của hồ là 62 m), triều cường ở hạ du lại đang ở mức thấp. Do đó, Công ty Thủy điện Trị An quyết định tăng lượng xả nước qua đập tràn để bảo vệ hồ chứa.

Cụ thể, vào lúc 8 giờ ngày 24.9 sẽ tăng lên 406 m3/giây. Đến 12 giờ cùng ngày tăng lên 586 m3/giây. Cộng với lưu lượng nước qua tuabin phát điện: từ 460 m3/giây đến 800 m3/giây. Lúc này tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du: từ 1.046 m3/giây đến 1.386 m3/giây.

Công ty Thủy điện Trị An cũng cho biết, tùy theo diễn biến của thời tiết, lưu lượng nước về hồ, mực nước hồ Thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết linh hoạt lưu lượng nước qua đập tràn.

Thủy điện Trị An tăng xả lũ, tổng lưu lượng nước xuống hạ du lên 1.386 m³/giây

Mỗi khi Thủy điện Trị An xả lũ, có một số người dân tìm tới quăng chài bắt cá ẢNH: LÊ LÂM

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, trong ngày 23.9, Thủy điện Trị An đã tiến hành xả lũ qua đập tràn với lưu lượng 276 m3/giây. Đây là đợt xả lũ đầu tiên trong năm 2026 của Thủy điện Trị An.

Thủy điện Trị An nằm ở địa bàn thành phố Đồng Nai, có công suất 400 MW với 4 tổ máy, là thủy điện lớn nhất miền Nam. Hiện Thủy điện Trị An đang được mở rộng để nâng công suất thêm 200 MW (gồm 2 tổ máy), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Hằng năm, vào mùa mưa khi lượng nước về nhiều, Công ty Thủy điện Trị An đều xả lũ để đảm bảo an toàn hồ chứa. Tuy nhiên, công ty cũng theo dõi và căn cứ vào triều cường ở hạ du để tăng hoặc giảm lượng nước nhằm đảm bảo hạ du không ngập lụt.