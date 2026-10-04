Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app

Như Thanh Niên đã thông tin, nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Nam bộ và có xu hướng mạnh dần lên, vì vậy, từ hôm nay 4.10, TP.HCM và Nam bộ xuất hiện đợt mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa lớn. Không chỉ tập trung vào chiều tối, mưa có khả năng xuất hiện trong cả buổi sáng. Dải hội tụ đang mạnh dần nên lượng và diện mưa có xu hướng gia tăng trong những ngày tiếp theo. Đợt mưa lần này có thể kéo dài đến cuối tuần sau