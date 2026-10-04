Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app

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Mưa lớn chiều 4.10 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập sâu, xe chạy tạo sóng, nhiều xe máy chết máy. Có shipper phải tắt app giữa đường để tìm chỗ sửa xe.
Ghi nhận của Thanh Niên lúc 14 giờ 15 phút chiều nay 4.10, trời chuyển mây đen kịt, sau đó mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM. Tại một số tuyến đường như tỉnh lộ 10, Tên Lửa (phường An Lạc), đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội)... nước ngập lênh láng, ảnh hưởng tới việc di chuyển, mưu sinh của người dân.
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