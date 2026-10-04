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    Đời sốngCộng đồng

    Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app

    Cao An Biên - Phạm Hữu - Nhật Thịnh
    Mưa lớn chiều 4.10 khiến nhiều tuyến đường TP.HCM ngập sâu, xe chạy tạo sóng, nhiều xe máy chết máy. Có shipper phải tắt app giữa đường để tìm chỗ sửa xe.

    Ghi nhận của Thanh Niên lúc 14 giờ 15 phút chiều nay 4.10, trời chuyển mây đen kịt, sau đó mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở TP.HCM. Tại một số tuyến đường như tỉnh lộ 10, Tên Lửa (phường An Lạc), đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội)... nước ngập lênh láng, ảnh hưởng tới việc di chuyển, mưu sinh của người dân.

    Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app- Ảnh 1.

    Một đoạn tỉnh lộ 10 (phường An Lạc) ngập sâu khi mưa lớn kéo dài chiều 4.10

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app- Ảnh 2.

    Trước đó, đám mây đen kéo đến rồi trút mưa xuống khu vực này và nhiều khu vực lân cận ở TP.HCM

    ẢNH: THỊNH NGUYỄN

    Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app- Ảnh 3.

    Dòng xe di chuyển qua đường tỉnh lộ 10 liên tục trong mưa tạo thành những đợt sóng tạt vào vỉa hè

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    [CLIP]: Đường TP.HCM ngập nặng: Xe chết máy, shipper tắt app

    Hẻm ở TP.HCM ngập 5 ngày chưa rút, người dân phải thuê khách sạn ở tạm

    Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app- Ảnh 4.

    Chị Ngọc (18 tuổi) cùng mẹ đang đi giao hàng thì xe bị chết máy, phải chật vật lội nước dẫn bộ qua đường tỉnh lộ 10

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app- Ảnh 5.

    "Bây giờ tôi phải tắt app để tìm chỗ sửa xe. Bình thường tôi cũng hay qua. Lúc nãy đi qua đoạn ngập tôi cũng sợ xe chết máy, cuối cùng xe chết máy thật", mẹ chị Ngọc chia sẻ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app- Ảnh 6.

    Theo ghi nhận, nhiều xe máy đi qua tỉnh lộ 10 chết máy do nước ngập sâu

    Ảnh: Nhật Thịnh

    Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app- Ảnh 7.

    Trên đường đi công việc về nhà ở phường Phú Định, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (76 tuổi) và chồng đi ngang qua tỉnh lộ 10 thấy nước ngập sâu nên lên vỉa hè để trú chờ tạnh mưa. "Vợ chồng tôi cũng lớn tuổi rồi, qua đường ngập sâu như vậy thì nguy hiểm nên chờ nước rút cho an toàn", bà Hoa bày tỏ

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app- Ảnh 8.

    Trong khi đó, đường Nguyễn Văn Khối (phường Thông Tây Hội) cũng mênh mông nước sau mưa

    ẢNH: PHẠM HỮU

    Mưa lớn chiều nay, đường TP.HCM ngập sâu: Xe chết máy, shipper phải tắt app- Ảnh 9.

    Như Thanh Niên đã thông tin, nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Nam bộ và có xu hướng mạnh dần lên, vì vậy, từ hôm nay 4.10, TP.HCM và Nam bộ xuất hiện đợt mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa lớn. Không chỉ tập trung vào chiều tối, mưa có khả năng xuất hiện trong cả buổi sáng. Dải hội tụ đang mạnh dần nên lượng và diện mưa có xu hướng gia tăng trong những ngày tiếp theo. Đợt mưa lần này có thể kéo dài đến cuối tuần sau

    ẢNH: NHẬT THỊNH

     

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