Hôm nay, TP.HCM và Nam bộ bước vào đợt mưa lớn

Từ chiều qua đến rạng sáng nay (4.10), Nam bộ xuất hiện mưa vừa mưa lớn ở một số nơi. Trong buổi sáng, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ liên tục phát các bản tin cảnh báo mưa giông ở các tỉnh thành từ Lâm Đồng, Đồng Nai, TP.HCM, Cần Thơ, An Giang.



TP.HCM và Nam bộ bước vào đợt mưa lớn diện rộng mới NGUỒN: VNDMS

Nguyên nhân do dải hội tụ nhiệt đới xuất hiện trên khu vực Nam bộ và có xu hướng mạnh dần lên. Vì vậy, từ hôm nay (4.10), TP.HCM và Nam bộ xuất hiện đợt mưa trên diện rộng, nhiều nơi mưa lớn. Không chỉ tập trung vào chiều tối, mưa có khả năng xuất hiện trong cả buổi sáng. Dải hội tụ đang mạnh dần nên lượng và diện mưa có xu hướng gia tăng trong những ngày tiếp theo. Đợt mưa lần này có thể kéo dài đến cuối tuần sau.

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Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), trong hôm nay, Nam bộ bao gồm cả Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 70 mm.

Trong khi đó, do ảnh hưởng không khí lạnh ở phía bắc tràn về, khu vực Bắc bộ có mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến từ 20 - 50 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 150 mm.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 15 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất lớn trên 80 mm. Từ ngày 5 - 6.10, vùng mưa mở rộng xuống khu vực từ Quảng Trị đến Huế.