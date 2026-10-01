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    Kinh tếKinh tế xanh

    Khối mây khổng lồ gây mưa lớn bất thường đến 250 mm ở TP.HCM

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    TP.HCM và Nam bộ xuất hiện đợt mưa lớn đến 250 mm, do nhiễu động trong đới gió đông mang hơi ẩm từ biển vào đất liền. 'Nó giống như trái banh, lăn tới nơi nào thì mưa lớn xuất hiện ở nơi đó', chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan giải thích.

    Theo chuyên gia Xuân Lan, nhiễu động gió động là một khối mây giông khổng lồ. Có thể hình dung nó như một "trái banh lăn", xuất hiện ở đâu thì nơi đó có mưa lớn. Hiện tại đã di chuyển về phía Campuchia nên trong hôm nay TP.HCM và Nam bộ sẽ không xuất hiện mưa lớn như hôm qua. Tuy nhiên, khả năng có mưa rào rải rác và cục bộ có mưa vừa do tồn tại mây giông từ phần rìa của "trái banh lăn" này.

    Khối mây khổng lồ gây mưa lớn bất thường đến 250 mm ở TP.HCM- Ảnh 1.

    TP.HCM mưa lớn bất thường do nhiễu động gió đông giống như 'trái banh lăn'

    ẢNH: CAO AN BIÊN

    Vào tối qua (30.9), lượng mưa (trong 24 giờ) cao nhất ở TP.HCM lên đến 264,4 mm tại Lê Minh Xuân 1 (xã Bình Lợi). Ngoài ra, một số nơi khác cũng ghi nhận lượng mưa trên 100 mm như xã Tân Nhựt 157,2 mm, phường Lái Thiêu 136,6 mm, Thủ Đức 109 mm. Nhiều khu vực ở miền Đông và Tây Nam bộ cũng ghi nhận lượng mưa trên 100 mm. Trận mưa lớn bất thường khiến nhiều nơi ở TP.HCM chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu cả mét, thậm chí cao hơn.

    Khối mây khổng lồ gây mưa lớn bất thường đến 250 mm ở TP.HCM- Ảnh 2.

    Nhiễu động gió đông tạo ra khối mây giông khổng lồ gây mưa lớn ở TP.HCM và Nam bộ ngày hôm qua

    NGUỒN: HYMETNET

    Mưa lớn đúng giờ tan tầm, người dân chật vật qua đoạn ngập quá đầu gối ở TP.HCM

    Bản thân sự xuất hiện của nhiễu động là một hình thế gây mưa bất thường, vì nó ít khi xảy ra. Thông thường, kiểu thời tiết này chỉ xuất hiện vào giai đoạn khoảng tháng 9 - 10; phạm vi mưa trong bán kính khoảng 100 km. Hình thế này xuất hiện lúc nào thì khi đó mưa. Vừa qua, mưa bắt đầu từ giữa đêm hôm trước kéo dài đến sáng hôm sau, ngừng vào buổi trưa rồi đến chiều lại mưa tiếp. Xét về lượng mưa, vượt 250 mm trong 24 giờ là điều hiếm khi xảy ra ở TP.HCM.

    Sáng sớm nay 1.10, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cảnh báo mưa giông xuất hiện ở một số phường xã phía tây bắc TP.HCM thuộc địa phận tỉnh Bình Dương cũ và các nơi gần biên giới Campuchia của TP.Đồng Nai và Tây Ninh. Lượng mưa từ 5 - 20 mm, có nơi trên 30 mm.

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