Đêm nay, TP.HCM có mưa lớn đến 100mm

Tính đến thời điểm hiện tại, lượng mưa (trong 24 giờ qua) cao nhất ở TP.HCM ghi nhận được lên đến 264,4 mm tại Lê Minh Xuân 1 (xã Bình Lợi). Ngoài ra, một số nơi khác cũng ghi nhận lượng mưa trên 100 mm như xã Tân Nhựt là 157,2 mm, phường Lái Thiêu 136,6 mm, Thủ Đức 109 mm.



TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa lớn đến 100 mm trong đêm nay NGUỒN: VNDMS - HYMETNET

Tuy nhiên, mưa chỉ tạm dừng và mây giông tiếp tục phát triển, gây mưa lớn trong tối nay. Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, theo ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết cho thấy mây giông tiếp tục trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ.

Tại TP.HCM, mưa giông xuất hiện ở khu vực trung tâm và phía bắc thành phố như Hóc Môn, Củ Chi và các phường xã thuộc địa phận tỉnh Bình Dương (cũ). Lượng mưa phổ biến từ 20 - 70 mm, có nơi lên đến trên 100 mm.

Mưa như trút nước vào chiều tối nay 30.9 ẢNH: CHÍ NHÂN

Trên khu vực Nam bộ, mưa có khả năng xảy ra ở diện rộng tại TP.Đồng Nai, tỉnh Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang.

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Vào chiều nay, trận mưa như trút nước kết hợp triều cường cao khiến nhiều khu vực bị ngập nặng. Mưa lớn đúng vào giờ tan tầm khiến xe cộ trên nhiều tuyến đường "đứng bánh". Theo ông Lê Đình Quyết, Trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, mưa lớn do vùng hội tụ mờ ở mặt đất kết hợp nhiễu động gió đông trên cao. Dự báo, nhiễu động gió đông trên cao vẫn còn tồn tại và tiếp tục gây mưa cho khu vực trong 1 - 2 ngày tới. Mưa phổ biến vào chiều tối và đêm. Rạng sáng có mưa rào hầu khắp các tỉnh Nam bộ, kèm giông, sét; cục bộ có một số nơi mưa rất to.