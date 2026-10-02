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    Kinh tếKinh tế xanh

    Chiều nay, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa to

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Mây giông từ biển vào đang gây mưa to ở nhiều nơi trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ.

    Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, đầu giờ chiều nay, mây giông đưa ẩm từ biển vào tiếp tục gây mưa vừa, mưa to trên khu vực Nam bộ và TP.HCM. Ảnh radar cho thấy mây giông đang phát triển trên khu vực các tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long. Nguyên nhân mưa vẫn do nhiễu động gió đông mang hơi ẩm từ biển vào, và các khối mây giông di chuyển theo hướng từ đông sang tây.

    Chiều nay, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa to- Ảnh 1.
    Chiều nay, TP.HCM và Nam bộ tiếp tục có mưa to- Ảnh 2.

    Mưa giông đang xuất hiện ở TP.HCM và Nam bộ, tiếp tục mở rộng sang các khu vực lân cận trong những giờ tới. Cục bộ có nơi mưa rất to

    NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THUỶ VĂN NAM BỘ - VNDMS

    Khu vực TP.HCM đang có mưa giông tại các phường/xã Tân Thành, Phú Mỹ, Dầu Tiếng, Minh Thạnh, Trừ Văn Thố, Châu Đức, Bình Giã, Hòa Hiệp, Kim Long, Ngãi Giao, Xuân Sơn... Đề phòng mây giông từ khu vực Đồng Nai đang di chuyển dần về phía TP.HCM gây mưa rào và giông.

    Trong những giờ tới mây giông sẽ tiếp tục gây mưa giông cho các khu vực kể trên sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

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    Liên tiếp 2 ngày qua, TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa rất lớn khiến nhiều tuyến đường "chìm trong biển nước", kẹt xe nghiêm trọng vào giờ tan ca. Hôm nay (2.10), TP.HCM có khả năng xảy ra mưa lớn, tuy nhiên do mưa theo đợt và giảm cường độ nên tình hình sẽ không còn ngập rộng và sâu như hai ngày vừa qua.

    Trên khu vực Nam bộ vùng mưa vừa, mưa to tập trung ở phía bắc miền Đông như Lâm Đồng, phía bắc Đồng Nai và khu vực dọc ven biển miền Tây như Cần Thơ (Sóc Trăng cũ) và Cà Mau.


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