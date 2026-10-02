TP.HCM và Nam bộ còn đón 1 - 2 đợt mưa lớn trong tháng 10

Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ cho biết, trong tháng này, xu thế chung của thời tiết Nam bộ đang chịu sự tác động bởi El Nino. Hiện tượng này tiếp tục hoạt động với cường độ rất mạnh. Tuy nhiên, trong tháng 10 TP.HCM và Nam bộ có khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt mưa lớn, tập trung trong 20 ngày đầu.



TP.HCM và Nam bộ khả năng còn xuất hiện 1 - 2 đợt mưa lớn trong 20 ngày đầu tháng 10 ẢNH: PHẠM HỮU

Trong khi đó, áp thấp nóng phía tây hoạt động suy yếu dần, xuất hiện các đợt xâm nhập của không khí lạnh trên lục địa Trung Quốc xuống nước ta. Những ngày đầu tháng 10, rãnh thấp qua phía nam Trung Quốc bị nén và đẩy xuống phía nam bởi áp cao lạnh lục địa. Từ ngày 5 - 17.10 xuất hiện rãnh thấp (gây mưa) có trục qua nam Trung bộ và Nam bộ, sau đó suy yếu dần. Trong giai đoạn từ nay đến giữa tháng, Nam bộ chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp đi qua, với trường gió tây nam cường độ yếu đến trung bình nên mưa xuất hiện nhiều hơn.

Trong khoảng 10 ngày cuối tháng, khu vực chịu ảnh hưởng của áp cao cận nhiệt đới khống chế, gió mùa tây nam suy yếu và chuyển dần sang hướng đông đến đông bắc. Do vậy, mưa giảm dần và có khả năng kết thúc mùa mưa trong tuần đầu tháng 11.

Tổng lượng mưa tháng 10 phổ biến ở mức xấp xỉ đến thấp hơn trung bình nhiều năm nhưng chủ yếu tập trong trong 20 ngày đầu tháng. Trong giai đoạn này cần đề phòng khả năng có 1 - 2 đợt mưa lớn trên khu vực. Tuy nhiên, mưa phân bố không đều, khả năng ở khu vực trung tâm và phía đông nam TP.HCM mưa sẽ hụt nhiều, phổ biến thấp hơn từ 10 - 20% so với trung bình nhiều năm.

Trên khu vực Nam bộ, mưa thiếu hụt từ 20 - 25% ở các tỉnh như Tây Ninh và Vĩnh Long. Đề phòng mưa lớn gây ngập úng cục bộ, giông lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây nguy hiểm cho người, thiệt hại tài sản.

Ngoài ra, khả năng xuất hiện từ 1 - 2 xoáy thuận nhiệt đới (áp thấp nhiệt đới/bão) trên Biển Đông.

Mưa lớn giờ tan tầm ở trung tâm TP.HCM: Có nơi nước ngập gần đầu gối, xe chết máy hàng loạt

Nhiệt độ tháng 10 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,1 độ C., một số ngày có nắng nóng cục bộ. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 30 - 33 độ C, có ngày 34 - 36 độ C. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24 - 27 độ C.

Trên phạm vi cả nước, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, trong tháng 10 nhiệt độ trung bình phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 - 1,5 độ C, một số nơi cao hơn.

Cần đề phòng khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Ở khu vực vùng núi Bắc bộ, lượng mưa có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm 5 - 20%. Các nơi còn lại của Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị lượng mưa có xu hướng thấp hơn 20 - 40%. Duyên hải nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ lượng mưa có xu hướng thấp hơn 5 - 20%.

Mưa vừa, mưa to diện rộng có khả năng xuất hiện, tập trung nhiều hơn tại khu vực Trung bộ. Không khí lạnh tiếp tục hoạt động và có khả năng ảnh hưởng đến Bắc bộ và Trung bộ.