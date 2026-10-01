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    Kinh tếKinh tế xanh

    Nắng nóng gay gắt trước đợt không khí lạnh về, người dân cần lưu ý gì?

    Chí Nhân
    Chí Nhân
    Bắc và Trung bộ đang trong đợt nắng nóng diện rộng, nhiều nơi nắng nóng gay gắt. Trong khi đó, không khí lạnh ở phía bắc đang tràn xuống phía nam do chênh lệch nhiệt độ giữa 2 khối khí khá cao nên dễ gây nên các hiện tượng thời tiết cực đoan, đặc biệt ở Bắc bộ.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tại nắng nóng diện rộng xuất hiện ở Bắc bộ và Trung bộ. Ngày 30.9, nhiều nơi ghi nhận nắng nóng gay gắt như trạm: Mai Châu (Phú Thọ) 37,4 độ C, Láng (Hà Nội) 38,4 độ C, Hải Dương (Hải Phòng) 37,2 độ, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 37,3 độ, Quỳ Hợp (Nghệ An) 37,4 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 37,8 độ C…

    Nắng nóng gay gắt trước đợt không khí lạnh về, người dân cần lưu ý gì?- Ảnh 1.

    Sau đợt nắng nóng gay gắt diện rộng, không khí lạnh về sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan; người dân Bắc bộ cần đặc biệt chú ý phòng tránh

    ẢNH: ĐÌNH HUY

    Trong hôm nay 1.10, đồng bằng Bắc bộ, phía nam tỉnh Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến Huế tiếp tục có nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50 - 55%.

    Từ ngày 2.10, nắng nóng diện rộng kết thúc ở các khu vực nói trên do không khí lạnh ở phía bắc tràn về. Tiếp theo, khoảng ngày 4 - 5.10, thêm đợt lạnh mới có cường độ mạnh hơn tăng cường khiến nhiệt độ miền Bắc giảm sâu và ảnh hưởng đến khu vực bắc Trung bộ và trung Trung bộ.

    Chuyên gia khí tượng thủy văn Lê Thị Xuân Lan khuyến cáo: Đợt nắng nóng hiện tại ở Bắc và Trung bộ tương đối bất thường vì xuất hiện trễ hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên, người dân, nhất là ở Bắc bộ, cần quan tâm là những ngày vừa qua nắng nóng khiến nền nhiệt cao nhưng trong chiều tối nay không khí lạnh về sẽ tạo ra sự chênh lệch cao về mức nhiệt giữa 2 khối không khí trái ngược nhau về bản chất. Do vậy, khả năng cao sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như: giông, lốc, sét, gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ…, người dân cần hết sức chú ý giữ an toàn trong những ngày tới.

    Cảnh báo trong giai đoạn 10 ngày đầu tháng 10, thời tiết ở cả 3 miền trên cả nước còn nhiều diễn biến phức tạp; có khả năng xuất hiện bão/áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, gây mưa lớn ở khu vực miền Trung. Người dân cần chú ý cập nhật thời tiết trong những ngày tiếp theo để chủ động ứng phó.

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