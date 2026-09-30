Xuất hiện 2 trận động đất mạnh trên 3 độ richter ở Quảng Ngãi

Ngày 30.9, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) cho biết, trong sáng nay xảy ra liên tiếp 2 trận động đất mạnh trên địa bàn xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.
Đáng chú ý, trận thứ nhất ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút 16 giây (giờ Hà Nội), có cường độ đến 3,8 độ richter; vị trí có tọa độ (14.812° vĩ bắc và 108.282° kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.
Trận thứ 2 sau đó 3 phút, lúc 8 giờ 40 phút 4 giây (giờ Hà Nội) cũng thuộc khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Trận động đất mạnh 3,4 độ richter; xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.802° vĩ bắc và 108.282° kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.
Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần xác định cả 2 trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.
Các trận động đất kích thích vẫn thường xuất hiện ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khu vực Quãng Ngãi, Đà Nẵng. Trước đó, vào ngày 26.9, trên khu vực Đà Nẵng và Quảng Ngãi xuất hiện 5 trận động đất. Xa hơn vào ngày 22.9, khu các tỉnh thành này ghi nhận đến 7 trận động đất. Tuy nhiên, những trận động đất này thường có cường độ dưới 3 richter và không có cảnh báo rủi ro kèm theo từ cơ quan chuyên môn. Việc động đất trên 3 độ richter như hôm nay là khá hiếm.
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