Xuất hiện 2 trận động đất mạnh trên 3 độ richter ở Quảng Ngãi

Ngày 30.9, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất) cho biết, trong sáng nay xảy ra liên tiếp 2 trận động đất mạnh trên địa bàn xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi.



Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, đây là các trận động đất kích thích, dù cường độ khá mạnh nhưng không gây rủi ro NGUỒN: TRUNG TÂM BÁO TIN ĐỘNG ĐẤT VÀ CẢNH BÁO SÓNG THẦN

Đáng chú ý, trận thứ nhất ghi nhận lúc 8 giờ 37 phút 16 giây (giờ Hà Nội), có cường độ đến 3,8 độ richter; vị trí có tọa độ (14.812° vĩ bắc và 108.282° kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2 km.

Trận thứ 2 sau đó 3 phút, lúc 8 giờ 40 phút 4 giây (giờ Hà Nội) cũng thuộc khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Trận động đất mạnh 3,4 độ richter; xảy ra tại vị trí có tọa độ (14.802° vĩ bắc và 108.282° kinh đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1 km.

Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần xác định cả 2 trận động đất đều có cấp độ rủi ro thiên tai bằng 0.

Các trận động đất kích thích vẫn thường xuất hiện ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt là khu vực Quãng Ngãi, Đà Nẵng. Trước đó, vào ngày 26.9, trên khu vực Đà Nẵng và Quảng Ngãi xuất hiện 5 trận động đất. Xa hơn vào ngày 22.9, khu các tỉnh thành này ghi nhận đến 7 trận động đất. Tuy nhiên, những trận động đất này thường có cường độ dưới 3 richter và không có cảnh báo rủi ro kèm theo từ cơ quan chuyên môn. Việc động đất trên 3 độ richter như hôm nay là khá hiếm.